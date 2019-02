Palermo - Raccolta fondi per pagare gli stipendi : E’ una situazione ancora delicata per il Palermo, il club rosanero è in piena lotta per la vittoria del campionato di Serie B e per la promozione ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club. Nel frattempo è partita una raccolta fondi per contribuire alla salvezza del club, i rosanero rischiano la penalizzazione in caso di mancato versamento degli stipendi entro la scadenza di metà marzo. Ecco l’annuncio della ...

Palermo : Raccolta fondi per gli stipendi : ANSA, - Palermo, 22 FEB - Una campagna di crowfunding per consentire a chiunque di contribuire alla salvezza del Palermo in vista del rischio di penalizzazione in cui la società incorrerà se non ...

Risparmio gestito - Raccolta fondi 2018 sfiora 10 miliardi : Nell'anno 2018 l'industria del Risparmio gestito ha registrato una raccolta netta di circa 10 miliardi . Lo nfa sapere l'ultimo rapporto di Assogestioni, indicando che nel quarto trimestre il sistema ...

Fondi - Assogestioni : Raccolta 2018 si ferma a 9 - 9 miliardi : Milano, 22 feb., askanews, - Nel 2018 l'industria del risparmio gestito in Italia ha registrato una raccolta netta di 9,9 miliardi. Nel solo quarto trimestre il sistema ha segnato una flessione di 4 ...

Sofia a 3 anni sta combattendo contro la leucemia - parte Raccolta fondi : ...si sono immediatamente prodigati per raggiungere il Dana Children's Hospital in Istraele in modo tale da poter ricevere le migliori cure possibili visto che quest'ospedale è tra i migliori al mondo. ...

Xiaomi il 19 febbraio lancerà una campagna di Raccolta fondi per uno smartwatch sportivo : Il 19 febbraio Xiaomi darà il via ad una campagna di crowdfunding per finanziare la realizzazione di un nuovo smartwatch. Ecco cosa sappiamo L'articolo Xiaomi il 19 febbraio lancerà una campagna di raccolta fondi per uno smartwatch sportivo proviene da TuttoAndroid.

Croce Rossa Italiana e Centro Commerciale Campania Raccolta fondi per ambulanze domenica 17 e 24 febbraio. : ... è l'Associazione più grande in Italia e fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa con più di 12 milioni di volontari in tutto il mondo.

Manuel Bortuzzo - bacio e Raccolta fondi (per la riabilitazione) : San Valentino in ospedale per Manuel Bortuzzo, ma dolce con la visita della fidanzata Martina e un bacio postato su Instagram che mostra come il nuotatore si stia riprendendo e pensi al futuro. «Ci prenderemo tutto» ha scritto accanto alla foto. Uscirà solo fra qualche giorno, ma in molti stanno già pensando al lungo percorso di riabilitazione che aspetta il 19enne colpito nella notte fra il 2 e il 3 febbraio. Secondo i medici non potrà per ora ...

Manuel ferito - la Federnuoto lancia una Raccolta fondi : 'È il momento di dare' : Per Manuel Bortuzzo , il nuotatore 19enne rimasto paralizzato dopo essere stato ferito da un colpo di pistola a Roma, la Federnuoto ha lanciato una raccolta fondi. ' E' il momento di trasformare la ...

GoFundMe e gli altri - come funzionano i siti di Raccolta fondi online e dove finiscono i soldi : Luca Cardillo, Lorenzo Farinelli, Calogero Gliozzo: le storie di questi ragazzi, che hanno commosso tutta Italia, nascono dalla loro richiesta d'aiuto dopo aver lanciato campagne di raccolta fondi online, segno che anche in Italia il fenomeno del crowfunding e della solidarietà 2.0 cresce sempre di più. Ma come funzionano queste piattaforme? Sono gratis? Chi e cosa si può finanziare?Continua a leggere

Manuel Bortuzzo - la Federnuoto lancia una Raccolta fondi per sostenere le cure dell’atleta 19enne : La Federazione Italiana Nuoto ha lanciato una raccolta fondi per provvedere alle necessità del giovane Manuel Bortuzzo La Federnuoto lancia una raccolta fondi per Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne rimasto paralizzato per un colpo di pistola a Roma. “E’ il momento di trasformare la solidarietà in un’azione concreta di sostegno. E’ il momento di dare“, scrive la Federazione italiana nuoto annunciando la ...

La Raccolta fondi in rete : "Da Bologna agli USA per salvare Patrick : aiutateci a curarlo" : L'appello della compagna Luciana: "Abbiamo pochissimo tempo e tutto il bisogno del vostro aiuto! aiutateci a dargli una cura...

Raccolta fondi per curare il tumore di Patrick negli Usa : 'Aiutateci - non si può abbandonare un sogno di vita a 40 anni' : Patrick Majda ha 40 anni, è polacco ma vive a Bologna da quando era un bimbo. Nella vita fa l'operaio meccanico, è appassionato di sport e da due anni a questa parte ha trovato l'amore, Luciana Grieco.