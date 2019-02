Quota 100 svuoterà le scuole di insegnanti

Quota 100 - 40mila posti vacanti nella scuola : senza assunzioni le classi diventano alveari : Tra Quota 100 e legge Fornero il prossimo anno scolastico rischia di vedere oltre 40mila in meno tra docenti e personale amministrativo ai nastri di partenza. Per evitare che le classi di studenti si trasformino in alveari, è urgente l'assunzione di nuovo personale: al vaglio del governo un emendamento che permetterà di stabilizzare i precari di terza fascia.Continua a leggere

Pensioni ultime notizie : Quota 100 e riscatto - Landini “rotto le scatole” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e riscatto, Landini “rotto le scatole” Landini contro il governo sulle Pensioni Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni di Maurizio Landini (Cgil) sulle Pensioni d’oro dei sindacalisti. Ma tiene banco ancora l’incontro tra gli esponenti del Governo e il Coordinamento RiscattaLaurea, relativamente alle misure previste per agevolare il montante contributivo ad alcune tipologie di ...

Bari - incentivo all'esodo e Quota 100 : carenza di personale e disorganizzazione alla Mater Dei : Assemblea dei dipendenti di CBH S.p.A. l'altro giorno, convocata da Cisl FP, Cimop, Ugl Sanità, Cisal Sanità, Fials, Usppi e Fsa. alla base dell'incontro, le grandi preoccupazioni espresse da tutti i ...

Tfr Quota 100 : dipendenti privati e statali - quando paga l’Inps : Tfr Quota 100: dipendenti privati e statali, quando paga l’Inps Tempi pagamento Tfr dipendenti Con l’introduzione di Quota 100 è sorto un legittimo dubbio relativo alla corresponsione del Tfr, ovvero del Trattamento di fine rapporto. Uscendo prima con Quota 100, si potrebbe avere uno slittamento della corresponsione della liquidazione avanti nel tempo. Di fatto si tratterebbe di un importante ritardo nell’elargizione di somme effettivamente ...

Preavviso Quota 100 pensione anticipata dipendenti pubblici e privati : Preavviso Quota 100 pensione anticipata dipendenti pubblici e privati Quota 100 e Preavviso pubblici-privati In attesa dell’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri del decreto che contiene le misure principali di questa Manovra (Quota 100 e reddito di cittadinanza) continuano le domande sul funzionamento delle nuove misure. In particolare di Quota 100. Una soluzione molto attesa. Da tutti quei lavoratori che, raggiungendo i ...

Scuola - fuga dei prof con Quota 100 : allarme per 45mila cattedre vuote : fuga dalla Scuola. A una settimana dalla scadenza dei termini per le domande di pensionamento anticipato con quota 100, sono circa 8.500 le richieste, tra professori e personale...

Pensione anticipata : Quota 100 tra 2 anni - chi deve aspettare molto : Pensione anticipata: Quota 100 tra 2 anni, chi deve aspettare molto Requisiti Quota 100: quanti anni bisogna aspettare Indicazioni su Pensione anticipata, Quota 100 e altre misure previdenziali sono sempre più oggetto di attenzione nelle ultime settimane. Infatti a fronte delle novità annunciate dal Governo Conte sempre più lavoratori stanno cercando di capire se hanno già raggiunto i requisiti per andare in Pensione. O, in caso contrario, ...

Pensione anticipata con Legge Fornero e Quota 100 - quale conviene? : Pensione anticipata con Legge Fornero e Quota 100, quale conviene? Pensione anticpata Quota 100 o Fornero a confronto Pensione anticipata con Legge Fornero e Quota 100, quale conviene? Quota 100 o Pensione con Fornero: qual è meglio Quota 100 o Pensione anticipata con Legge Fornero? Qual è la soluzione più conveniente per chi vuole andare in Pensione? Il discorso è deficitario, poiché mentre sulla Pensione anticipata secondo la riforma Fornero ...

Tfr e Tfs con Quota 100 : liquidazione e calcolo pubblici-privati : Tfr e Tfs con Quota 100: liquidazione e calcolo pubblici-privati calcolo liquidazione TFR e TFS Sono diverse le notizie che si rincorrono su Quota 100, ma alla fine si va sempre finire ai paletti, a quei 64 anni di età e 36 di contributi richiesti per accedere all’eventuale nuovo regime. Ma il Tfr e il Tfs cambieranno con l’entrata in vigore del sistema Quota 100? Per ora si tratta solo di ipotesi e non di notizie ufficiali. Per parlare ...

'Quota 100' - ben 42% domande presentato al Sud : Roma, 21 feb. (Labitalia) - Ben il 42% delle quasi 53.000 domande presentate nelle prime tre setti[...]

Pensioni ultime notizie : domanda Quota 100 - Inps “non tutte accolte” : Pensioni ultime notizie: domanda Quota 100, Inps “non tutte accolte” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le domande per l’accesso a Quota 100. L’Inps, che si occupa di verificare la correttezza dei requisiti per l’accesso alla misura, ha reso noto che non tutte le richieste saranno accolte. Quel che invece è certo è che a partire dal 1° aprile le domande accolte inizieranno a essere liquidate. Lo ha fatto sapere il ...

TFR e TFS : penalizzazione con Quota 100 - importo liquidazione dipendenti : TFR e TFS: penalizzazione con Quota 100, importo liquidazione dipendenti penalizzazione Quota 100: TFR, come cala Il TFR e il TFS potrebbero rientrare nella sfera di penalizzazioni previste da Quota 100. La misura sulle pensioni voluta dal Governo potrebbe abbassare gli assegni per diversi lavoratori e non risultare conveniente per tutti. Ma il problema si sposta anche sui dipendenti pubblici, ai quali lo Stato dovrà versare la liquidazione. ...

Pensione Quota 100 e meno di 40 anni contributi. Chi può accedere : Pensione Quota 100 e meno di 40 anni contributi. Chi può accedere Pensione anticipata e contributi fino a 40 anni Quali sono le prospettive di pensionamento per chi ha 39 anni di contributi nel 2018? Come è facile intuire, innanzitutto, bisogna pur sempre considerare l’ età anagrafica. D’ altra parte, ponendo il caso che il governo riuscisse a introdurre Quota 100 già nel 2019, tale numero di anni di contributi basterebbe per andare in ...

Reddito e Quota 100 da lunedì in Senato : Via libera della commissione Lavoro del Senato al decreto legge Rdc e quota 100 , con mandato ai relatori. Il provvedimento da lunedì sarà all'esame dell'aula di palazzo Madama. Dopo una partenza ...