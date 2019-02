Qualificazioni Cina 2019 – Digiuno finito | l’Italbasket asfalta l’Ungheria e torna al

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : all’Italia manca solo un successo. Vincere contro l’Ungheria per volare in Cina : Una partita attesa 13 anni. Domani sera a Varese l’Italia sfida l’Ungheria in un match che può dare agli azzurri la qualificazione matematica al Mondiale del prossimo anno. La Nazionale di Basket manca alla rassegna iridata dal lontano 2006, quando in Giappone venne sconfitta agli ottavi di finale in un match pazzo dalla Lituania. E’ passato davvero troppo tempo, tante delusioni e amarezze, tanti sogni infranti sul più bello, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la situazione dei gironi europei. Cinque posti ancora disponibili per la Cina : Sono ancora Cinque i posti disponibili per l’Europa ai Mondiali di Cina 2019 con due partite ancora da giocare nella seconda fase delle Qualificazioni. Tra escluse eccellenti, qualificate che erano già con un piede in Oriente al termine della prima fase e selezioni nazionali che il posto ancora devono conquistarselo, ecco le prospettive per i gironi diversi da quello dell’Italia. Le classifiche sono qui indicate con il sistema di ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Ungheria. I convocati dell’Italia ai raggi X. Dai Vitali a Gentile - passando per Moraschini - tutti a caccia della Cina : Italia-Ungheria, venerdì 22 febbraio, ore 20:15, Varese. Bastano queste quattro parole per riassumere tutta l’importanza di una partita che, se vinte, porterebbe la nostra Nazionale a giocare i Mondiali per la prima volta dal 2006, e a qualificarsi come non accadeva dal 1998, dal momento che nell’unica partecipazione del nuovo millennio l’accesso è stato guadagnato tramite la pratica, fortunatamente eliminata, delle wild card. ...

Ciclismo su pista - Qualificazioni Tokyo 2020 : i ranking olimpici aggiornati. Italia vicina al pass negli inseguimenti e nell’omnium : Con la tappa cinese di Hong Kong dello scorso fine settimana si è conclusa la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. In attesa dell’appuntamento più importante della stagione, ovvero i Campionati Mondiali in programma dal 27 febbraio al 3 marzo a Pruszkow in Polonia, prosegue con ottimi risultati il percorso di qualificazione della Nazionale Italiana ai prossimi Giochi olimpici di Tokyo 2020. La principale novità della prossima ...