Puglia e Basilicata | diramata allerta meteo gialla della Protezione Civile per vento e

Maltempo - Ciclone Polare al Sud : Basilicata sommersa dalla NEVE - piogge torrenziali e freddo in Puglia . E non è ancora finita [GALLERY] : 1/20 ...

Maltempo - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : venti forti su Puglia - Basilicata e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Il minino depressionario posizionato in area ionica e responsabile dei forti venti in atto su gran parte dell’Italia, determinerà un ulteriore e deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, anche sui settori adriatici meridionali e lungo i restanti settori ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Ferrovie conferma il piano per l'emergenza neve in Puglia - Basilicata e Molise : ecco le linee interessate : Tra le line interessate: Venafro - Campobasso, Avellino - Benevento, Battipaglia - Potenza, Foggia - Potenza, Foggia - Termoli, Foggia - Bari - Lecce, Pescara - Termoli