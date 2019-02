Prossimo turno Serie B | giornata 25 | anticipi e posticipi

Prossimo turno Serie A : anticipi e posticipi giornata 25 : Prossimo turno Serie A: anticipi e posticipi giornata 25 La venticinquesima giornata di Serie A avrà inizio venerdì 22 febbraio e terminerà domenica 24 febbraio. La partita tra Lazio e Udinese all’Olimpico di Roma è stata invece rinviata a data da destinarsi. Serie A giornata 25: Venerdì 22/2 Milan-Empoli, h 20:30 La squadra di Gattuso incontra l’Empoli di Iachini a San Siro. I rossoneri puntano ad una nuova vittoria per ...

Serie A - 25giornata : calendario e numeri del Prossimo turno : ...30, DAZN Sassuolo - Spal , domenica 24 febbraio, ore 15:00, DAZN Chievo - Genoa , domenica 24 febbraio, ore 15:00, Sky Sport 253 Bologna - Juventus , domenica 24 febbraio, ore 15:00, Sky Sport Serie ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : in 12 saltano il Prossimo turno : Squalificati Serie A – E’ andata in archivio la 24^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Non si ferma la Juventus che ha ottenuto altri tre punti contro il Frosinone, solo un punto invece per il Napoli che non è andato oltre il pareggio contro il Torino. Per il resto grande bagarre per la qualificazione in Champions League ed Europa League ed anche per ...

Prossimo turno Serie A - 25ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (22-24 febbraio) : La venticinquesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, sesta del girone di ritorno, si giocherà tra venerdì 22 e domenica 24 febbraio, ad eccezione di Lazio-Udinese, rinviata a data da destinarsi. Si inizierà venerdì 22 alle ore 20.30 con Mialn-Empoli, poi sabato 23 ci saranno altre due gare: alle ore 15.00 Torino-Atalanta ed alle ore 20.30 Frosinone-Roma. Domenica 24 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Sampdoria-Cagliari, ...

Prossimo turno di serie A : la Juventus gioca alle 20 : 30 - come il Napoli e il Milan : Se per la corsa scudetto sembra tutto deciso, visti gli undici punti di margine della capolista Juventus, per la qualificazione alle Coppe europee e il discorso salvezza è tutto ancora aperto nel massimo campionato di calcio. La Juventus avrà vita facile col Frosinone? Nonostante un ampio turnover, vista l'imminenza della delicata sfida europea contro l'Atletico Madrid, la Juventus non dovrebbe avere problemi contro il Frosinone, che è ...

Prossimo turno Serie A - 22ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (2-4 febbraio) : La ventiquattresima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, quinta del girone di ritorno, si giocherà tra venerdì 15 e lunedì 18 febbraio. Si inizierà venerdì 15 alle ore 20.30 con Juventus-Frosinone, poi sabato 16 ci saranno altre due gare: alle ore 18.00 Cagliari-Parma ed alle ore 20.30 Atalanta-Milan. Domenica 17 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con SPAL-Fiorentina, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ...

Prossimo turno Serie B : giornata 23 - orari e calendario partite : Prossimo turno Serie B: giornata 23, orari e calendario partite La 23esima giornata di Serie B comincerà con l’anticipo di venerdì 8 Febbraio alle 21:00 nel quale si sfideranno Salernitana e Benevento allo Stadio Arechi di Salerno. Derby campano molto sentito e partita non facile per entrambe, anche se la sfida d’andata era finita 4-0 per i giallorossi. LEGGI ANCHE: Il 2018 della Serie B: i top e i flop del campionato ...

Prossimo turno Serie A : giornata 23 - orari e calendario partite : Prossimo turno Serie A: giornata 23, orari e calendario partite Il Prossimo turno di Serie A, la 23a giornata, avrà inizio con l’anticipo di giovedì 7 Febbraio tra Lazio ed Empoli e terminerà con la partita di domenica 10 Febbraio alla sera tra Milan e Cagliari. Prossimo turno Serie A: giovedì 7/2 Lazio-Empoli La prima partita di questa 23a giornata sarà lo scontro tra Lazio ed Empoli. Questo match è previsto per le 20:30 e si ...

Serie D Gruppo E - 25a giornata : risultati - classifica - marcatori e Prossimo turno : Domenica 3 febbraio 2019 è andata in scena la 25ª giornata del Girone E di Serie D, che ha visto due sole partite terminare in pareggio: Ponsacco-Ghivizzano e San Donato-Aglianese. Tre squadre hanno vinto in casa e cinque hanno vinto in campo esterno e la classifica è cambiata ancora una volta, con la capolista che ha scavalcato la precedente prima della classe. risultati e classifica 25ª giornata Grazie al pareggio delle due squadre ex prime in ...

Serie A - il calendario del Prossimo turno : Comincerà molto presto la ventitreesima giornata di Serie A, che inizierà giovedì 7 febbraio e terminerà domenica 10. Ad inaugurarla saranno Lazio e Empoli, che andranno in scena all'Olimpico. A ...

Prossimo turno Serie A - 22ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (2-4 febbraio) : La ventiduesima giornata della Serie A 2018-2019, terza del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 2 e lunedì 4 febbraio. Si inizierà sabato 2 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Empoli-Chievo, alle ore 18.00 Napoli-Sampdoria ed alle ore 20.30 Juventus-Parma. Domenica 3 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con SPAL-Torino, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Genoa-Sassuolo e ...

Arbitri del Prossimo turno in Serie A : ANSA, - ROMA, 24 GEN - Sono stati designati gli Arbitri per la seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie A in programma domenica 27 alle 15: Atalanta-Roma: Calvarese di Teramo; Bologna-...

Arbitri del Prossimo turno in Serie A : ANSA, - ROMA, 24 GEN - Sono stati designati gli Arbitri per la seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie A in programma domenica 27 alle 15: Atalanta-Roma: Calvarese di Teramo; Bologna-...

Prossimo turno Serie A - 21ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (26-28 gennaio) : La ventunesima giornata della Serie A 2018-2019, seconda del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 26 e lunedì 28 gennaio. Si inizierà sabato 26 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Sassuolo-Cagliari, alle ore 18.00 Sampdoria-Udinese ed alle ore 20.30 Mian-Napoli. Domenica 27 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Chievo-Fiorentina, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ovvero Atalanta-Roma, ...