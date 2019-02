Processo Pamela | supertestimone fa dietrofront | “Non parlerò | ho paura della mafia

Pamela : Oseghale in aula - Processo cominciato. Prossima udienza il 6 marzo : Il nigeriano in tribunale accolto da striscioni ostili: 'Cannibale'. Un anno fa la 18enne fu uccisa e fatta a pezzi. Il sindaco di Macerata, Romano Carancini, e la mamma di Pamela, sono stati invitati ...

Pamela Mastropietro - si è aperto oggi il Processo contro Innocent Oseghale : Depezzata 'chirurgicamente', disarticolata, scarnificata, dissanguata, lavata con la candeggina: cosa non è stato fatto al povero corpo martoriato della giovane romana, appena 18enne, Pamela Mastropietro. Infine, è stato messo in due trolley e ritrovato il 30 gennaio 2018 lungo una strada provinciale di Macerata. A poco più di un anno distanza dal feroce crimine che ha sconvolto l'Italia, stamattina davanti alla Corte d'Assise del tribunale di ...

Pamela Mastropietro - inizia il Processo sull’omicidio. La madre : “Pena massima”. Oseghale : “Non l’ho uccisa io” : È iniziato questa mattina davanti alla Corte d’Assise a Macerata il processo per l’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta a pezzi e ritrovata cadavere in due trolley poco più di un anno fa. Alla sbarra come unico imputato c’è il nigeriano Innocent Oseghale: è accusato di omicidio e occultamento di cadavere. “Ci aspettiamo la condanna di Oseghale al massimo della pena possibile”, è l’auspicio ...

