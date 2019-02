Post sessista contro Emma Marrone | Lega espelle consigliere di Amelia

Emma Marrone - Post sessista di un consigliere leghista : sarà espulso : 'Faresti bene ad aprire le tue c... facendoti pagare per esempio'. È l'agghiacciante post su Facebook di un consigliere comunale di Amelia della Lega, Massimiliamo Galli, a commento del link di una ...

'I porti Emma apri le cosce' - espulso il consigliere Lega in Umbria per il Post sessista contro la cantante : Cronaca Emma Marrone al Museo Madre per la Giornata contro la violenza sulle donne Già nel luglio 2017 lo stesso Galli, allora assessore, era stato protagonista di un'altra polemica 'social', dopo ...