Polisportiva Borghesiana volley | Dattilo e l’Under 14 | «Questo gruppo può provare a

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Roma – Era appena iniziata la stagione e dopo la sconfitta d’esordio contro l’Albano Albalonga, il tecnico del14 femminile dellaEmilianoaffermava con sicurezza: «vale e si rialzerà». Sono passati quasi tre mesi e le parole del tecnico capitolino sembrano davvero essere state profetiche. «Sono molto soddisfatto del lavoro che stanno facendo le ragazze: a livello di presenza c’è una grandissima costanza negli allenamenti e l’impegno è massimale. Le ragazze, evidentemente, vedono che il sacrificio paga e che il campo risponde positivamente, non a caso al momento occupiamo il terzo posto dietro Labico ed Aprilia, oltre a due formazioni come Fiuggi e Ciampino che però sono fuori classifica». Nell’ultimo turno le capitoline hanno superato in scioltezza il San Nilo Grottaferrata, piegato con un secco 3-0 fuori casa. «Una ...