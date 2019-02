Poker Inter e qualificazione senza Icardi

ilfogliettone

(Di venerdì 22 febbraio 2019)agli ottavi e quarta vittoria consecutiva in dodici giorni: goleada dell'che cala ilcontro il Rapid Vienna e, ancora una volta, in campo non si sente la mancanza di Mauro. L'argentino e' in tribuna, al suo fianco Wanda Nara e ad accoglierli, come contro la Sampdoria, ci sono i fischi di San Siro. In campo l'che,il suo capitano, non sbaglia neppure l'esame Europa League. Vecino indirizza subito la partita con una conclusione da posizione defilata dopo appena 11', poi gran gol di Ranocchia al 18', nella ripresa mette il sigillo Perisic con un pallonetto e c'e' spazio anche per Politano, bravo a concretizzare l'assist di Perisic.L'domina, i singoli convincono, Perisic sembra rinato, il gruppo si dimostra ancora compatto. L'avversario non e' dei piu' ostici ma Spalletti puo' ben sperare in vista della difficile sfida contro la ...