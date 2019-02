Piove sul bagnato in casa Chelsea | mercato bloccato per due sessioni

calcioweb.eu

(Di venerdì 22 febbraio 2019) E’ sicuramente un momento difficile per il, i Blues hanno dovuto fare i conti con qualche problema in stagione, ieri però la squadra di Sarri ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Europa League e si candida ad essere protagonista fino al termine della competizione. Nel frattempo arrivano però brutte notizie per il futuro, la Fifa infatti haildei Blues per le prossime dueper la violazione del trasferimento sui minori. Il club inglese ha adesso 90 giorni di tempo per presentare ricorso. Sarebbe una tegola molto importante per ile per il tecnico Maurizio Sarri, il blocco delpuò condizionare il nuovo percorso iniziato solo pochi mesi fa.L'articolosulinper dueCalcioWeb.