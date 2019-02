Piazzapulita | Mario Giordano sotto accusa | «Sensibile al clima di intolleranza» Lui

Piazzapulita - Mario Giordano lascia lo studio in diretta : "Sei intollerante, Mario... non al glutine" Sembrerebbe essere questa la frase, sia pur pronunciata col sorriso dal conduttore Corrado Formigli, ad aver irritato Mario Giordano e spingerlo a lasciare lo studio di Piazzapulita in diretta, di punto in bianco e visibilmente irritato. Un abbandono che ha sorpreso, ma non turbato, Formigli e i suoi ospiti, tra cui Carlo Cottarelli e Antonio Padellaro.La puntata aveva già offerto spunti ...

