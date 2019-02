“Perché amo pazzamente Alessandra Amoroso”

dilei

(Di sabato 23 febbraio 2019) Sono Barbara, ho 35 anni e amo. E siccome dice n’è una sola, non serve che dica anche Amoroso. Sono diventata una donna ascoltando le sue canzoni. La sua voce è stata la colonna sonora dei momenti più importanti della mia vita. C’era lei nelle notti insonni dopo aver scoperto che il mio ex mi tradiva. C’era lei il giorno che mi sono innamorata di nuovo quando ormai pensavo di aver messo il cuore in cantina per sempre. C’era lei quando studiavo dopo il lavoro per laurearmi in tempo. E c’era sempre lei quando ho scoperto di essere incinta di mia figlia.è così, c’è sempre. E non ti delude mai. La seguo dalla prima puntata di Amici, ho visto decine di concerti in giro per l’Italia, ho comprato tutti i suoi dischi, la seguo sui social, conosco a memoria tutte le sue canzoni. E non c’è stata una volta, una sola, in cui ho pensato che avesse ...