Pensioni | chi ha fatto richiesta per accedere a quota 100 | penalizzate le donne

Pensioni : oltre 60 mila richieste presentate per Quota 100 - si attende una verifica del budget : oltre 60 mila richieste di prepensionamento sono state già presentate in poche settimane dall'entrata in vigore del meccanismo della Quota 100 sbandierato dalla Lega ed introdotto nel maxi decreto unico che sta seguendo il suo esame in Commissione Lavoro al Senato. Si registra una maggiore affluenza di domande al sud Circa 6,7 miliardi di euro erano i costi iniziali ipotizzati dal Governo Conte e accantonati nella nuova Legge di Bilancio 2019; ...

Pensioni - Inps : pronti i programmi di calcolo per Quota 100 - 58mila le richieste : Ci sono novità importanti per quanto riguarda le Pensioni e soprattutto per quanti opteranno per l'uscita con Quota 100. Sono infatti ormai disponibili sul sito dell'Inps i programmi di calcolo che permetteranno agli utenti di fare simulazioni e comprendere realmente quale sarà il loro rateo Pensionistico. Uno strumento indispensabile questo per ogni utente ancora dubbioso che intende comprendere se l'uscita anticipata con Quota 100 é davvero ...

Pensioni di invalidità - sociale e vecchiaia : modifiche in vista dopo il decreto : Pensioni di invalidità, sociale e vecchiaia: modifiche in vista dopo il decreto Novità pensione invalidità 2019 Le nuove misure previdenziali introdotte col decreto contenente Quota 100 e reddito di cittadinanza sono in vigore. dopo l’ok del consiglio dei ministri dello scorso 17 gennaio è arrivata prima la bollinatura della Ragioneria dello Stato e a seguire la firma del Presidente della Repubblica. Successivamente, in data 28 ...

Pensioni : su Quota 100 nessun rischio ritardi - governo rassicura : Si è scatenato un vero pandemonio dopo che il governo ha tardato a decidere chi fosse il sostituto di Tito Boeri alla guida dell'INPS. Circolava voce che fossero a rischio Quota 100 e il reddito di cittadinanza. Questo perché anche negli scorsi giorni era circolata una diceria insistente che aveva già dato per certo la nomina come capo dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale, Mauro Nori, ma improvvisamente il governo ha deciso di ...

Ora l'Inps finisce nelle mani di chi ha tagliato le Pensioni : accordo per Tridico : accordo chiuso tra Lega e Movimento Cinque Stelle per il dopo-Boeri. All'Inps, secondo quanto riferiscono fonti della Lega all'Agi, dovrebbe arrivare Pasquale Tridico. Superata dunque l'ipotesi Nori che era circolata nelle scorse settimane. Domani in Consiglio dei MInistri dovrebbe arrivare la nomina che andrà dunque ad archiviare l'era Boeri. In questo momento i rapporti tra l'istituto di previdenza sociale e il governo sono tesi.Boeri ha più ...

Pensioni : cambia la governance Inps ma Q100 non è a rischio : Tito Boeri non è più il Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e sarà compito dell'esecutivo giallo-verde fare il nome di chi prenderà posto ai piani più alti dell'Inps. Stando a quanto riporta "Il Giornale", però, tutto resta rinviato e si potrebbe dare il via libera alla nomina solo dopo il voto del decretone. Durigon: 'Nomina del Cda dopo il voto del decreto' "Nei prossimi giorni troveremo l'opportunità di nominare un ...

Scuola - assunzioni - mobilità e Pensioni Quota 100 ultime notizie : si rischia l”effetto domino’ : La direttrice generale dell’Inps, Gabriella Di Michele, ha rilasciato un’intervista al quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’, all’interno della quale ha spiegato che le oltre 52mila domande pervenute sin qui all’Inps per richiedere il pensionamento anticipato con Quota 100 sono in linea con le attese. Scuola, pensioni Quota 100, Inps: ‘Nessun ritardo, pronti i programmi di calcolo’ In merito alle ...

Pensioni ultima ora : esclusi Quota 100 - per chi resta la Riforma Fornero : Pensioni ultima ora: esclusi Quota 100, per chi resta la Riforma Fornero esclusi Quota 100 nel 2019, c’è la Legge Fornero Pensioni ultima ora: a fronte della bozza del decreto su Pensioni e reddito di cittadinanza giungono le prime reazioni. I sindacati non soddisfatti delle misure contenute nel testo e chiedono al governo maggiore impegno su specifici fronti previdenziali. Si registrano nelle ultime ore interventi da parte dei massimi ...

Pensioni - circa 50mila richieste per Quota 100 : Salvini esulta sui social : Chi sono i lavoratori che hanno richiesto l'entrata in pensione in anticipo con la Quota 100? Ebbene i dati ufficiali rivelano che le richieste provengono per la maggiore dal Sud Italia. L'inps ha divulgato i dati relativi a chi ha presentato la domanda per Quota 100, si tratta di circa 50mila persone. A confermarlo anche Claudio Durigon (sottosegretario al Lavoro): "In pochi giorni Quota 100 ha già raggiunto circa 50mila domande". E aggiunge: ...

Pensioni flessibili e Quota 100 : presentate oltre 42mila richieste all'Inps : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 febbraio 2019 vedono arrivare nuovi dati in merito alle Pensioni anticipate tramite Quota 100 ed in particolare al numero di domande inviate all'Inps. Nel frattempo, dal Mefop emergono importanti considerazioni rispetto agli effetti della legge di bilancio sulla previdenza complementare, mentre dal Coordinatore dei Comitati Esodati, Ardizio, si confermano i prossimi appuntamenti in favore dei lavoratori ...

Sulle Pensioni la partita non è ancora chiusa : Gli emendamenti al decretone su quota 100: dallo sconto per le mamme al riscatto della laura, ecco cosa potrebbe cambiare

Pensioni : riscatto della laurea con sconto per tutti - bonus mamme. Le modifiche Il Reddito? Solo a chi ha lavorato 2 anni : Tra gli emendamenti della maggioranza, c’è quello presentato dal M5S che prevede la possibilità di consentire il riscatto della laurea non Solo agli under 45 ma anche a chi ha superato i 55 anni. Il conto però diventerebbe più salato man mano che si alza l’età

Pensioni : il riscatto della laurea - con sconto - per tutti - bonus per le mamme : tutti gli emendamenti Reddito solo a chi ha lavorato 2 anni : Sono circa 1.600 gli emendamenti al «decretone» depositati in commissione Lavoro. Meno di 80 sono le richieste di modifica della maggioranza, circa 34 del Movimento 5 stelle e circa 43 della Lega,. ...