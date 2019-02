Pecorino romano ' alleato della salute'

Latte - si dimette presidente Consorzio di tutela Pecorino romano : Milano, 19 feb. , LaPresse, - "Il giorno 22 febbraio scade il mio mandato ho già provveduto a rassegnare le mie dimissioni in coerenza con il mandato assegnato dal Cda". Lo annuncia in un post su ...

Latte : stop al Pecorino romano venduto sotto i 6 euro al chilo : Mentre prosegue la trattativa sulla vertenza Latte con tavoli separati in Prefettura a Cagliari, con il ministro Gian Marco Centinaio, ci sarebbe già un impegno di massima a vendere il Pecorino Romano a non meno di 6 euro al chilo. Ma il prezzo del formaggio potrebbe salire portando in alto anche il prezzo del Latte sino a un euro. Ossia quanto chiedono i pastori. Mentre gli industriali per ora puntano ad un meccanismo flessibile che, attraverso ...