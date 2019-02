Pallavolo – Al Lido la Powervolley Academy | il presidente Fusaro tra il campo e il sociale

sportfair

: RT @PowervolleyMI: Ed ora chiamatela davvero Powervolley Milano! ?? ? La nuova quotidianità della società sarà in piazzale Lotto nella #Pow… - 3KiB3 : RT @PowervolleyMI: Ed ora chiamatela davvero Powervolley Milano! ?? ? La nuova quotidianità della società sarà in piazzale Lotto nella #Pow… - PowervolleyMI : Ed ora chiamatela davvero Powervolley Milano! ?? ? La nuova quotidianità della società sarà in piazzale Lotto nella… - PowervolleyMI : RT @Giuli28_90: Una bella notizia per #Milano e per la pallavolo @PowervolleyMI -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Ildella Revivre Axopower Milano annuncia la: le parole di LucioWeek end alle porte per la Revivre Axopower Milano che domenica sera, alle ore 18.00, sarà impegnata nella trasferta di Verona contro i padroni di casa della Calzedonia per la nona giornata del girone di ritorno del campionato di Superlega. È un vero e proprio scontro diretto tra la compagine lombarda e quella veneta, in vista del rush finale della regular season che alimenterà la lotta per il quarto posto che in questo momento vede Milano a pari punti con Modena (quota 42), inseguiti a -5 da Verona.Continua a sudare e a prepararsi in palestra la formazione di coach Giani che, per tutta la settimana, ha effettuato il programma di allenamenti presso lanella nuova tensostruttura e nella nuova sala pesi che la società ha sistemato presso ildi Milano. ...