Pallanuoto femminile | Eurolega 2019 | Catania e Padova alla ricerca di una complicata

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Rapallo-Roma 7-8. Capitoline al secondo posto in classifica : Bellissima partita tra Rapallo e Roma nel recupero della decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: a spuntarla, con una grande rimonta, sono le Capitoline, che si impongono per 7-8 e volano al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dal Catania capoclassifica. Le migliori in campo sono Marcialis da una parte e Chiappini dall’altra: per entrambe a referto una tripletta. La squadra di coach Marco Capanna così batte ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : risultati e classifica della tredicesima giornata. Goleade per Orizzonte Catania e SIS Roma : Tredicesimo turno per quanto riguarda il campionato di A1 di Pallanuoto femminile: in scena ovviamente nella giornata di sabato tutti i cinque incontri. Goleada per L’Ekipe Orizzonte Catania, sempre più capolista, inseguono piuttosto da vicine Rapallo e SIS Roma. Successi importanti in zona Final Six per Plebiscito Padova e CSS Verona. Andiamo a rivivere la giornata con tutti i risultati e la classifica aggiornata. tredicesima ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : domani la tredicesima giornata - caccia alla Final Six : Prosegue senza soste la regular season del campionato di A1 di Pallanuoto femminile. In programma domani, come di consueto, nel sabato pomeriggio, la tredicesima giornata. Tante delle protagoniste in acqua tornano dalle fatiche settimanali dell’Europa Cup. In tante andranno a caccia di punti importanti per la Final Six. Non dovrebbero esserci difficoltà per la prima della classe, l’Ekipe Orizzonte Catania, che vola in Liguria in casa ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : il Setterosa raggiunge le semifinali di Torino e… forse qualcosa in più : Il succo del discorso non sarebbe cambiato neanche se ieri l’Italia della Pallanuoto femminile avesse perso in Francia: l’Olanda aveva vinto in Ungheria nei tempi regolamentari consegnando il primato nel raggruppamento alle azzurre e sospingendo così il Setterosa nelle semifinali dell’Europa Cup. La Final Six che si disputerà a fine marzo a Torino schiuderà a tre formazioni la strada verso la Super Final di World League di ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Francia-Italia 8-14. Fabio Conti : “Mi attendevo delle risposte che sono arrivate” : L’Italia della Pallanuoto femminile ha infilato la quinta vittoria consecutiva in Europa Cup imponendosi per 8-14 in Francia, in una gara che era diventata ininfluente a pochi minuti dal fischio d’inizio, dopo che l’Ungheria aveva ceduto in casa all’Olanda per 10-11, certificando così il primato del Setterosa. A fine partita il CT del Setterosa Fabio Conti ha parlato al sito federale. Il tecnico ha fatto i complimenti ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Francia-Italia 8-14. Le azzurre vincono il girone e volano in semifinale : Il Setterosa centra il primo obiettivo: l’Italia espugna la Piscine de L’Illberg di Mulhouse, battendo a domicilio la Francia per 8-14 nella quinta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e conquista il primo posto nel girone B, accedendo così direttamente alle semifinali della manifestazione, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo. Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World ...

Francia-Italia - Europa Cup 2019 Pallanuoto femminile : orario d’inizio e come vederla in tv : L’Italia giocherà alla Piscine de L’Illberg a Mulhouse, contro la Francia, oggi, martedì 12 febbraio, alle ore 19.30: una vittoria consentirebbe al Setterosa di tenere a distanza l’Ungheria (comunque già qualificata alla Super Final di World League in qualità di Paese ospitante), attualmente a -4 a due turni dal termine e accedere direttamente alle semifinali di Europa Cup di pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A1 : Izabella Chiappini trascina Roma a Catania : La dodicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ci restituisce la corsa a quattro per la vetta della classifica (e poi per lo Scudetto) tra Roma, Rapallo, Catania e Padova, nonché la corsa a quattro per gli ultimi posti della Final Six. Il pari tra Verona e F&D H2O spinge praticamente nella Serie inferiore le laziali assieme al Torre del Grifo. Di seguito le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A1 : Izabella Chiappini trascina Roma a Catania : La dodicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ci restituisce la corsa a quattro per la vetta della classifica (e poi per lo Sccudetto) tra Roma, Rapallo, Catania e Padova, nonché la corsa a quattro per gli ultimi posti della Final Six. Il pari tra Verona e F&D H2O spinge praticamente nella Serie inferiore le laziali assieme al Torre del Grifo. Di seguito le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Francia-Italia. Programma - orario e tv : Quinto appuntamento internazionale per quanto riguarda il Setterosa: penultima giornata dell’Europa Cup per la Nazionale femminile di Pallanuoto che vola in Francia per provare a chiudere la pratica in chiave prima posizione nel proprio raggruppamento. Le azzurre saranno impegnate domani in quel di Mulhouse e con un successo archivierebbero il proprio girone, portando a casa la prima piazza e la semifinale alle finals della competizione in ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : cadono Catania e Padova - volano Roma e Rapallo : La dodicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile porta in dote un verdetto: il dualismo tra Padova e Catania non esiste più. Le etnee cadono in casa contro la Roma per 4-6, le patavine perdono 8-7 in casa del Rapallo: a conferma di quanto visto in Coppa Italia, ormai sono quattro le squadre sullo stesso livello in campionato. Il Rapallo si porta così a due punti dalla vetta e può scavalcare Catania in caso di successo nel recupero ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : la 12ma giornata riserva tanti scontri diretti. Ne sapremo di più su Final Six e salvezza diretta : In attesa del recupero tra Rapallo e Roma, la Serie A1 di Pallanuoto femminile si appresta a vivere la 12ma giornata, che sarà ricca di scontri diretti, sia in chiave salvezza, che in ottica Finale Six e vetta della classifica. Sabato 9 aprirà le danze alle ore 13.45 lo scontro diretto tra Verona e F&D H2O: in caso di vittoria delle padrone di casa, le ospiti avranno un piede nella Serie inferiore, dato il gran distacco da quella che sarà ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per la sfida di Europa Cup in Francia. 14 azzurre per il Setterosa di Fabio Conti : Una vittoria nei tempi regolamentari per conquistare aritmeticamente il primo posto nel Girone B e accedere direttamente alle semifinali di Europa Cup di Pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo. Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World League, che si disputerà a Budapest dal 4 al 7 giugno e che metterà in palio un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia giocherà a ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane dell’undicesima giornata di A1. Chiappini e Queirolo in forma nazionale : Undicesima giornata per il campionato italiano di A1 di Pallanuoto femminile, la seconda per quanto riguarda il girone di ritorno: successi netti per le prime della classe Ekipe Orizzonte Catania e Plebiscito Padova. Andiamo a rivivere gli incontri di sabato con le migliori italiane in acqua. Elisa Queirolo: una delle veterane del Setterosa, galvanizzata dal trionfo della nazionale, torna in campionato e mette a segno quattro reti utili al suo ...