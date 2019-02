Pallanuoto | A1 2019 | diciannovesima giornata Tante partite interessanti per i vari

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Rapallo-Roma 7-8. Capitoline al secondo posto in classifica : Bellissima partita tra Rapallo e Roma nel recupero della decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: a spuntarla, con una grande rimonta, sono le Capitoline, che si impongono per 7-8 e volano al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dal Catania capoclassifica. Le migliori in campo sono Marcialis da una parte e Chiappini dall’altra: per entrambe a referto una tripletta. La squadra di coach Marco Capanna così batte ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Francia-Italia 4-6. Sandro Campagna : “L’importante è il risultato - ma abbiamo dovuto stringere i denti” : L’Italia della Pallanuoto maschile ha vinto il Girone C dell’Europa Cup ed ora nei quarti di finale incontrerà una tra Russia e Germania: fondamentale la vittoria ottenuta questa sera a Marsiglia contro la Francia per 4-6. A fine partita al sito federale hanno parlato il CT Sandro Campagna ed il top scorer della serata, Echenique. Il CT Sandro Campagna ha commentato: “Partita da due volti con una fase di gioco fatta bene perché ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Francia-Italia 4-6. Il Settebello chiude il girone al primo posto : Missione compiuta: il Settebello doveva vincere in Francia nella quinta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto e la Nazionale italiana non ha tradito, imponendosi a Marsiglia contro la selezione transalpina per 4-6. Gli azzurri conquistano aritmeticamente il primo posto nel girone C ed ora andranno ad incontrare nei quarti di finale una tra Germania e Russia. Nel primo quarto l’Italia passa con Fondelli, ma Rocchietta sigla ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Marco Del Lungo - capitano del Settebello nella sfida contro la Francia a Marsiglia : Tutto pronto per l’ultimo appuntamento della fase a gironi dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile in chiave Nazionale italiana. Questa sera, a Marsiglia, il Settebello sarà impegnato alle 20 con i padroni di casa della Francia. Obiettivo centrare la terza vittoria di fila e mettere al sicuro la prima piazza del raggruppamento. Centrare il bersaglio grosso comporterebbe l’accesso diretto alle Finals di Zagabria con una posizione ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco-Barceloneta si giocherà a Torino : Cambia location il percorso itinerante della Pro Recco nella Champions League di Pallanuoto: la squadra più vincente della storia italiana in questo sport giocherà nella piscina stadio Monumentale di Torino il prossimo incontro casalingo nella massima competizione europea, contro gli spagnoli del Barceloneta. Appuntamento a venerdì 15 marzo. Questo il commento all’ANSA di Maurizio Felugo, presidente della squadra ligure: “Torino si ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Settebello in Francia per chiudere la pratica : Tutto pronto per l’ultimo appuntamento della fase a gironi dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile in chiave Nazionale italiana: domani sera, in quel di Marsiglia, il Settebello sarà impegnato alle 20 con i padroni di casa della Francia. Obiettivo centrare la terza vittoria di fila e mettere in cassaforte la prima piazza nel raggruppamento: il successo di domani vorrebbe dire conquistare l’accesso diretto alle Finals di Zagabria ...

Francia-Italia Pallanuoto - Europa Cup 2019 : programma - orari e tv : Penultimo turno per quanto riguarda la fase a gironi dell’Europa Cup 2019 di pallanuoto maschile. Torna in acqua la Nazionale italiana guidata da Sandro Campagna che vola in Francia, a Marsiglia, per chiudere la pratica e raggiungere definitivamente la prima piazza del raggruppamento, che significherebbe conquistare i quarti di finale per le Finals di Zagabria. Andiamo a scoprire il programma e gli orari del match. Europa Cup pallanuoto ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Pro Recco corsara con la BPM. Dei tre derby due finiscono in parità : Il big match della 18ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile va alla Pro Recco, che espugna per 8-12 la vasca della BPM Sport Management e relega i Mastini a -9, mentre i liguri restano a braccetto con il Brescia, oggi vittorioso per 14-9 sull’Ortigia. Era questa però una giornata ricca di derby: quello capitolino va alla Lazio, che batte 7-6 la Roma, mentre la stracittadina partenopea finisce col 12-12 tra Napoli e Posillipo, ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : risultati e classifica della tredicesima giornata. Goleade per Orizzonte Catania e SIS Roma : Tredicesimo turno per quanto riguarda il campionato di A1 di Pallanuoto femminile: in scena ovviamente nella giornata di sabato tutti i cinque incontri. Goleada per L’Ekipe Orizzonte Catania, sempre più capolista, inseguono piuttosto da vicine Rapallo e SIS Roma. Successi importanti in zona Final Six per Plebiscito Padova e CSS Verona. Andiamo a rivivere la giornata con tutti i risultati e la classifica aggiornata. tredicesima ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : domani la tredicesima giornata - caccia alla Final Six : Prosegue senza soste la regular season del campionato di A1 di Pallanuoto femminile. In programma domani, come di consueto, nel sabato pomeriggio, la tredicesima giornata. Tante delle protagoniste in acqua tornano dalle fatiche settimanali dell’Europa Cup. In tante andranno a caccia di punti importanti per la Final Six. Non dovrebbero esserci difficoltà per la prima della classe, l’Ekipe Orizzonte Catania, che vola in Liguria in casa ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : big match tra Sport Management e Pro Recco in un turno ricco di derby : La diciottesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto, in programma domani, sabato 16 febbraio, offre come piatto forte il match tra Sport Management e Pro Recco, con gli ospiti che puntano a vincere per scappare a braccetto con il Brescia, che riceverà l’Ortigia. In ottica Final Six il Posillipo è impegnato nel derby col Napoli, mentre la Lazio giocherà la stracittadina con la Roma. Altro derby, questa volta ligure, tra Savona e Quinto, ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : il Setterosa raggiunge le semifinali di Torino e… forse qualcosa in più : Il succo del discorso non sarebbe cambiato neanche se ieri l’Italia della Pallanuoto femminile avesse perso in Francia: l’Olanda aveva vinto in Ungheria nei tempi regolamentari consegnando il primato nel raggruppamento alle azzurre e sospingendo così il Setterosa nelle semifinali dell’Europa Cup. La Final Six che si disputerà a fine marzo a Torino schiuderà a tre formazioni la strada verso la Super Final di World League di ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Francia-Italia 8-14. Fabio Conti : “Mi attendevo delle risposte che sono arrivate” : L’Italia della Pallanuoto femminile ha infilato la quinta vittoria consecutiva in Europa Cup imponendosi per 8-14 in Francia, in una gara che era diventata ininfluente a pochi minuti dal fischio d’inizio, dopo che l’Ungheria aveva ceduto in casa all’Olanda per 10-11, certificando così il primato del Setterosa. A fine partita il CT del Setterosa Fabio Conti ha parlato al sito federale. Il tecnico ha fatto i complimenti ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Francia-Italia 8-14. Le azzurre vincono il girone e volano in semifinale : Il Setterosa centra il primo obiettivo: l’Italia espugna la Piscine de L’Illberg di Mulhouse, battendo a domicilio la Francia per 8-14 nella quinta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e conquista il primo posto nel girone B, accedendo così direttamente alle semifinali della manifestazione, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo. Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World ...