Pagelle Milan-Empoli | highlights e tabellino del match – VIDEO

Milan - le Pagelle di Romagnoli : ministro della difesa : Alessio Romagnoli si è confermato ministro della difesa, ecco i voti raccolti dai principali quotidiani italiani: GAZZETTA DELLO SPORT: 6,5 TUTTOSPORT: 6,5 CALCIOMERCATO.COM: 6,5

Atalanta-Milan 1-3 - Pagelle : Freuler sottovalutato; Piatek iradiddio - Romagnoli gigantesco : Queste le pagelle dell'Atalanta, sconfitta 1-3 dal Milan nell'anticipo della 24ª giornata : Berisha: 5,5 Ha sulla coscienza il terzo, resta impalato sulla linea come il portiere del Subbuteo. Toloi: 5,...

Atalanta-Milan 1-3 - Piatek - doppietta - e Calhanoglu stendono i bergamaschi Tutte le Pagelle : Romagnoli super : Kris Piatek oscura Zapata, ammutolisce lo stadio atalantino, prende per mano il Milan che nella notte più complicata puntella il 4° posto e si porta a una sola lunghezza dall'Inter terza, quando al ...

Pagelle Atalanta-Milan 1-3 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle ATALANTA MILAN – Blitz Milan all’Atleti Azzurri d’Italia. Splendido successo in rimonta degli uomini di Gennaro Gattuso in casa dell’Atalanta. Una partita già sulla carta non semplice che per i rossoneri si è anche messa male quando al 33′ Ilicic ha servito un pallone al bacio a Freuler che il centrocampista nerazzurro non sbaglia. […] L'articolo Pagelle Atalanta-Milan 1-3, highlights e tabellino del match – ...

Gazzetta Milan-Cagliari - le Pagelle : Piatek incontenibile - gioia Paquetá : NEWS MILAN Voti altissimi per il Milan dopo la vittoria sul Cagliari, e senza nessun bocciato questa volta. La Gazzetta dello Sport premia in particolare Krzysztof Piatek , ancora una volta protagonista e migliore in campo per il Diavolo . >> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan , CLICCA QUI << Voto 7.5 ...

Pagelle Milan-Cagliari 3-0 - highlights e tabellino del match : Pagelle MILAN CAGLIARI – Il Milan si conferma essere in un gran momento. Per i rossoneri infatti stasera è arrivata una vittoria mai in discussione sul Cagliari. A San Siro, davanti al proprio pubblico, per la formazione schierata dal tecnico Gennaro Gattuso sono dunque giunti altri tre punti e quindi la ripresa del quarto posto […] L'articolo Pagelle Milan-Cagliari 3-0, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Pagelle Milan-Cagliari - highlights e tabellino del match : Pagelle MILAN CAGLIARI Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Milan e Cagliari, match in programma domenica sera e valido per la 23^ giornata di Serie A. Pochi dubbi per Gattuso, il quale confermerà il solito 4-3-3. Sulla destra Calabria dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Conti per il ruolo di terzino destro. Al centro […] L'articolo Pagelle Milan-Cagliari, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio ...

Roma-Milan - le Pagelle : De Rossi è una garanzia - Schick oltre la sufficienza : ROMA Una partita col sentimento. Zaniolo trascina, Schick si sbatte. OLSEN 6 Prende il solito gol e nel finale una buona parata su Laxalt. Timido nelle uscite. KARSDORP 6,5 Di difendere non se ne ...

Milan - Piatek e Donnarumma per il pari con la Roma : 1-1 Incubo Inter - perde tra i fischi Spalletti a rischio | le Pagelle : Il nuovo arrivo polacco e il talentino giallorosso a segno con un gol per tempo, ma il protagonista è il portiere rossonero. Palo per Pellegrini. Giallorossi contestati dagli ultrà

Pagelle Roma-Milan 1-1 - highlights e tabellino del match : Pagelle ROMA MILAN – Dopo il 3-3 di Bergamo e il 7-1 subito a Firenze per la Roma si aprono le porte di un Olimpico particolarmente ostile. Forte la contestazione del tifo giallorosso, assordante il silenzio della curva che per tre quarti di gara osserva con il muto attivato la gara degli uomini di Di […] L'articolo Pagelle Roma-Milan 1-1, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla ...

