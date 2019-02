Ottavi di Europa League L’Inter pesca l’Eintracht | il Napoli il Salisburgo

Sorteggi Ottavi Europa League : Napoli con il Salisburgo - l'Inter pesca l'Eintracht - Sky TG24 - : I nerazzurri se la vedranno con i tedeschi: gara d'andata in Germania. La squadra di Carlo Ancelotti invece sfida gli austriaci e avrà la prima gara al San Paolo. Ecco il quadro completo degli ottavi ...

Ottavi di Europa League : Napoli-Salisburgo ed Eintracht-Inter : Roma, 22 feb., askanews, - Saranno Salisburgo ed Eintracht Francoforte le due avversarie di Napoli e Inter negli Ottavi di Europa League. Le partite, sorteggiate oggi a Nyon, si giocheranno il 7 e 14 ...

Europa League - sorteggio Ottavi : l’Inter pesca l’Eintracht - Napoli contro Salisburgo : L’urna di Nyon parla tedesco per le squadre italiane. Nei sorteggi degli ottavi di finale di Europa League l’Inter trova l’Eintracht Francoforte, mentre al Napoli toccano gli austriaci del Salisburgo. Luciano Spalletti e Carlo Ancelotti evitano i pericoli Chelsea, Arsenal e Siviglia, ma non pescano neanche tra le più sfavorite come Krasnodar, Slavia Praga, Dinamo Zagabria e Rennes. L’Eintracht ha eliminato lo Shakhtar ...

Inter-Eintracht Francoforte - Ottavi Europa League 2019 : programma - orari e tv. Date di andata e ritorno : Saranno i tedeschi dell’Eintracht Francoforte gli avversari dell’Inter negli ottavi di finale di Europa League 2019. Un sorteggio tutto sommato positivo per i neroazzurri, che se la vedranno con una squadra insidiosa, ma oggettivamente non trascendentale. Al momento il Francoforte occupa la settima posizione in Bundesliga. Andiamo a scoprire il programma del doppio confronto. programma Inter-Eintracht Francoforte, ottavi Europa ...

Napoli-Salisburgo - Ottavi Europa League 2019 : programma - orari e tv. Date di andata e ritorno : Saranno gli austriaci del Salisburgo gli avversari del Napoli agli ottavi di finale di Europa League 2019. Un sorteggio positivo per i partenopei, che tuttavia non dovranno sottovalutare una squadra che, nella passata edizione, eliminò la Lazio. Andiamo a scoprire il programma completo del doppio confronto. programma Napoli-Salisburgo, ottavi Europa League 2019 andata: GIOVEDI’ 7 MARZO Napoli-Salisburgo ritorno: GIOVEDì 14 ...

Europa League - ecco gli accoppiamenti degli Ottavi : Eintracht-Inter e Napoli-Salisburgo : Si è concluso il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League. A Nyon l'urna ha regalato avversari diffcili ma non proibitivi per Napoli e Inter. La squadra di Ancelotti...

Europa League - la diretta dei sorteggi degli Ottavi di finale : Eintracht Francoforte - Eintracht Francoforte e Napoli - Salisburgo : Sono iniziati i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League presso la sede svizzera della Uefa, a Nyon. Fra le sedici squadre di undici Paesi europei ancora in gioco ci sono anche Inter e Napoli ,...

Sorteggio Europa League 2019 - Ottavi : Napoli fortunato - l’Inter pesca il Francoforte : Si è appena svolto a Nyon (Svizzera) il Sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2019. Urna benevola per il Napoli, che ha pescato gli austriaci del Salisburgo. Poteva andare meglio all’Inter, opposta ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte: un’avversaria comunque alla portata dei neroazzurri. L’andata degli ottavi si svolgerà giovedì 7 marzo, il ritorno il 14 dello stesso mese. IL Sorteggio DEGLI ottavi DI FINALE ...

I sorteggi degli Ottavi di Europa League. Il Napoli gioca contro il Salisburgo : Tutto pronto a Nyon per il sorteggio degli accoppiamenti per gli ottavi di Europa League in programma per il 7 e 14 marzo. La prima squadra estratta giocherà la prima in casa. Il Napoli evita subito il Chelsea Chelsea – Dinamo Kiev Eintracht Francoforte – Inter Dinamo Zagabria – Benfica Napoli – Salisburgo Valencia – Krasnodar Siviglia – Slavia Praga Arsenal – Rennes Zenit – ...

I sorteggi per gli accoppiamenti degli Ottavi di Europa League : Tutto pronto per il sorteggio degli accoppiamenti per gli ottavi di Europa League in programma per il 7 e 14 marzo. Siamo in attesa di capire quale sarà l’avversaria del Napoli che potrebbe incontrare l’Inter L'articolo I sorteggi per gli accoppiamenti degli ottavi di Europa League sembra essere il primo su ilNapolista.

Napoli e Inter - a Nyon il sorteggio degli Ottavi di Europa League - dalle 13.00 La Diretta : Inter e Napoli conosceranno oggi alle 13 le loro avversarie per gli ottavi di Europa League. La sede del sorteggio di Europa League è a Nyon e queste sono le squadre...

Europa League - il sorteggio degli Ottavi : le avversarie di Inter e Napoli : sorteggio ottavi Europa League – tutto pronto a Nyon per il sorteggio degli ottavi di Europa League: dalle 13 scopriremo chi saranno le avversarie di Inter e Napoli, le ultime due italiane rimaste. Nel sorteggio, ricordiamo, non sono previste teste di serie e possono dunque affrontarsi squadre provenienti dalla stessa federazione nazionale. Inter e Napoli, quindi, […] L'articolo Europa League, il sorteggio degli ottavi: le avversarie ...

Sorteggi Europa League : gli accoppiamenti degli Ottavi di finale [LIVE] : Sorteggi Europa League, Inter e Napoli puntano al successo finale, ma prima bisogna passare per l’ostacolo degli ottavi di finale Sorteggi Europa League, quest’oggi l’urna di Nyon definirà gli accoppiamenti per quanto riguarda gli ottavi di finale della competizione. La nostra Serie A ha perso per strada la Lazio sconfitta dal Siviglia, ma restano in corsa Inter e Napoli con concrete ambizioni in vista della vittoria ...

I sorteggi degli Ottavi di Europa League in diretta : Iniziano alle 13 con Inter e Napoli, le due italiane superstiti, e poi Chelsea, Arsenal, Benfica e tante altre da non sottovalutare