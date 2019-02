Nutella | produzione sospesa -600mila barattoli Ferrero difetto di qualità

Nutella - il più grande stabilimento al mondo sospende temporaneamente la produzione : Lo stop dell'impianto di Villers-Ecalles è soltanto precauzionale. Imprecisati "problemi di qualità" sarebbero stati...

