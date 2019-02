Nuovi concerti di Andrea Bocelli in Italia nel 2019 | info e biglietti in prevendita

I Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto il segno dei pesci - 9 date in estate : nuovi concerti di Antonello Venditti sono in programma per il periodo estivo. Sono 9 i nuovi appuntamenti che si aggiungono al tour Sotto il segno dei pesci, al via il prossimo 2 marzo da Bologna per una prima parte nei palasport ed una seconda parte estiva. Agli eventi in programma nelle location indoor, si aggiungono adesso 9 nuovi spettacoli dal vivo in estate, nelle location estive italiane più prestigiose, da Palmanova a Marostica, ...

Si aggiungono Nuovi concerti di Il Volo in Italia nel 2019 - al via la prevendita dei biglietti : Sono annunciati i nuovi concerti di Il Volo in Italia, dopo il 3° posto al Festival di Sanremo con Musica che resta. Il trio è pronto a tornare sul palco per una lunga tournée che toccherà tutto il mondo e che proseguirà fino al 2020. Al calendario già annunciato per il supporto di Musica, si aggiungono due nuove date a Merano e Chieti con biglietti in prevendita dalle 10 del 22 febbraio. I punti vendita saranno attrezzati a cominciare dal 23 ...

Biglietti in prevendita per i Nuovi concerti di Eros Ramazzotti a novembre in Italia nel 2019 : I nuovi concerti di Eros Ramazzotti vanno ad aggiungersi al già lungo calendario che ha pensato per il supporto di Vita ce n'è, nuovo album di inediti che ha rilasciato a cominciare dal 23 novembre 2018 e con il quale raggiungerà anche il palco del Festival di Sanremo in duetto con Luis Fonsi per l'ultimo singolo Per le strade una canzone. Con le nuove date si comincia il 26 novembre al PalaOnda di Bolzano, per continuare con una serie di ...

Paolo Conte a Trieste e Brescia - 2 Nuovi concerti nel 2019 : biglietti in prevendita dopo Live in Caracalla : Paolo Conte a Trieste e Brescia per due concerti in Italia nel 2019. dopo il grande successo degli eventi dello scorso anno, sono stati annunciati due nuovi spettacoli in programma tra i mesi di maggio e di giugno, nell'ambito della nuova tournée. Il 18 maggio, Paolo Conte si esibirà a Trieste, per un concerto al Teatro Rossetti. Il 29 giugno invece sarà in Piazza della Loggia a Brescia. Sono questi gli unici due eventi in programma ...

Nuovi concerti di Gazzelle per Punk con biglietti in prevendita e l’annuncio della data zero : Si arricchisce il calendario del tour con Nuovi concerti di Gazzelle per il 2019, quelli che ha concepito per il supporto di Punk, suo ultimo disco. Il 27 febbraio è la data scelta per la data zero, che terrà all'RDS Stadium di Rimini, quindi il 6 marzo all'Ex Obihall oggi Tuscany Hall Teatro Di Firenze, quindi il 17 marzo all'I'M - Industrie Musicali di Maglie. I biglietti sono in prevendita in tutti i canali abilitati a cominciare ...

Biglietti in prevendita per i Nuovi concerti di Francesco De Gregori nel 2019 al via da Torino : I nuovi concerti di Francesco De Gregori arricchiscono il calendario di live che il Principe terrà in estate, dopo la lunga e particolare residency al Teatro Garbatella di Roma tra febbraio e marzo. Le nuove date inserite in calendario sono annunciate per il 9 luglio a Nichelino allo Stupinigi Sonic Park e il 10 luglio a Marostica in Piazza Castello. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne a partire dalle 11 del 10 gennaio, mentre i ...

5 Nuovi concerti di Marco Mengoni nel 2019 - le date da Torino e Milano a Roma - Bari e Firenze : Si aggiungono nuovi concerti di Marco Mengoni in Italia nel 2019. Il tour per la presentazione del nuovo disco di inediti, Atlantico, si allunga: sono 5 i nuovi eventi live annunciati nella giornata odierna, in programma in 5 città diverse. Al calendario già confermato si aggiunge oggi la quarta data di Milano in programma per il 5 maggio al Mediolanum Forum di Assago e la terza data di Roma in programma per l’11 maggio al Palazzo dello Sport ...

Si allunga il tour con Nuovi concerti di Ennio Morricone in Italia nel 2019 : info e biglietti in prevendita : I prossimi spettacoli sono quindi attesi per il 18 e 19 giugno alle Terme di Caracalla di Roma , ma Ennio Morricone sarà anche all' Arena di Verona e ancora alle Terme di Caracalla per una lunga ...

Si allunga il tour con Nuovi concerti di Ennio Morricone in Italia nel 2019 : info e biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Ennio Morricone in Italia nel 2019 si aggiungono al lungo tour che il Maestro ha pensato per l'addio alle scene e che terrà tra Verona e Roma a primavera inoltrata. I prossimi spettacoli sono quindi attesi per il 18 e 19 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, ma Ennio Morricone sarà anche all'Arena di Verona e ancora alle Terme di Caracalla per una lunga residency sempre nel mese di giugno. I biglietti per le nuove ...

Nuovi concerti di Anastasio nel 2019 dopo la pioggia di sold out : info e biglietti in prevendita : Sono aperti Nuovi concerti di Anastasio nel 2019 dopo il successo di vendite delle prime date. Il nuovo anno è iniziato con altri sold out, con l'esaurimento dei biglietti per i live di Firenze, Bologna e per le doppie date di Milano e Roma. Il 2019 si avvia quindi con le nuove date di Bologna, per la seconda data del 25 marzo, quindi Firenze il 23 aprile e la data zero di Trezzo sull'Adda del 20 marzo. I biglietti sono in prevendita ...

Concerti 2019 e Nuovi album : i 10 protagonisti del 2019 : Se il 2018 è stato un anno di grande musica, il 2019 non sarà di meno e avrà una forte componente maschile. Molti infatti gli **artisti uomini (**sia italiani che internazionali) pronti a vivere i prossimi dodici mesi da protagonisti, tra nuovi album, attesi tour e persino reunion fino a poco tempo fa impensabili. Vasco Rossi Vasco Rossi si prepara a vivere il nuovo anno da protagonista, con il suo VascoNonStop Live 2019. Si parla ...

Annunciati Nuovi concerti di Calcutta per l’estate 2019 dopo i palasport : info e biglietti in prevendita : Arrivano nuovi concerti di Calcutta dopo il tour che condurrà nei palasport e a supporto di Evergreen, suo ultimo disco di inediti nel quale è contenuta anche la hit Paracetamolo con la quale è stato in radio per tutto il corso dell'estate 2018. Sono quindi aperte le prevendite per il 25 giugno all'Ippodromo Snai di San Siro e per il 27 giugno all'Ippodromo delle Capannelle a Roma. La consegna dei ticket di ingresso avverrà secondo le ...

Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Milano - Livorno - Reggio Calabria e Treviso : date e biglietti in prevendita : Sono 4 i Nuovi concerti di Claudio Baglioni annunciati oggi. Il successo di Al Centro Tour non si ferma e Baglioni continua ad aggiungere appuntamenti per accontentare le migliaia di fan di tutta la penisola. La prima parte della tournée si è chiusa con successo: oltre 250.000 spettatori in 31 show. La seconda parte della tournée continua ad arricchirsi con Nuovi concerti per far fronte alla grande richiesta dei biglietti. Si aggiunge oggi la ...