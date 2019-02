Nuova Ford Focus ST | prestazioni e sicurezza al top

Nuova Ford Focus ST : prestazioni super senza rinunce [FOTO] : La Nuova generazione della Focus ST è dedicata a chi desidera un’auto sportiva ma anche versatile e spaziosa La Casa dell’Ovale blu ha svelato immagini e informazioni ufficiali della Nuova generazione della Ford Focus ST, versione sportiva della media americana sviluppata dalla divisione Ford Performance e dedicata a chi desidera un’auto sportiva, ma anche versatile e spaziosa. La Nuova Focus ST si basa sulla Nuova architettura C2 di Ford ...

Auto : Nuova Ford Focus ST 2019 - la più potente di sempre [GALLERY] : 1/15 ...

Ford Focus ST - Tolti i veli alla Nuova versione sportiva : La Ford torna a proporre un modello sportivo: si tratta della Focus ST, sviluppata dal reparto Ford Performance e proposta con carrozzeria cinque porte o station wagon. Le vetture saranno disponibili in Europa in estate, anche se i prezzi non sono stati ancora ufficializzati. sportiva senza esagerazioni. Come da tradizione la versione ST rappresenta una equilibrio tra prestazioni e fruibilità e anche gli interventi a carrozzeria e ...

Nuova Ford Focus wagon : sicurezza anche per i quattro zampe : Per molti i cani sono parte integrante della famiglia ma, se la maggior parte delle persone non si sognerebbe mai di far viaggiare i figli senza cintura o protezioni, lo stesso non vale per i loro animali domestici. Un nuovo studio condotto da Ford dimostra che il 32% degli automobilisti possessori di cani, ammette di […] L'articolo Nuova Ford Focus wagon: sicurezza anche per i quattro zampe sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Volkswagen e Ford - cosa c’è dietro alla Nuova alleanza automobilistica : di Carblogger A leggere il documento diffuso da Volkswagen e Ford per annunciare una collaborazione in varie aree di business e di sviluppo, il termine “alleanza Globale” nella headline appare effettivamente ridondante, come ha sottolineato qui su Carblogger Francesco Paternò, che lancia però l’ipotesi, assai suggestiva, che sia in realtà il primo passo per Ford per lasciare l’Europa. Sulla tesi nutro perplessità di fondo, anche se su sull’onda ...

Volkswagen e Ford - Annunciata la Nuova alleanza globale : La Ford e il gruppo Volkswagen hanno annunciato nuovi dettagli riguardo la loro alleanza strategica che, come anticipato, non porterà a compartecipazioni finanziarie tra le due aziende. Il nuovo accordo porterà i due produttori a migliorare la propria competitività all'interno dell'industria automobilistica, estendendo su più fronti la propria collaborazione.Si parte dai van. I ceo dei due guppi, Herbert Diess e Jim Hackett, hanno confermato ...

Ford-Volkswagen - nasce a Detroit la Nuova alleanza per l’auto globale : Come da copione, dopo sei mesi ininterrotti di colloqui parte ufficialmente da Detroit la nuova alleanza globale tra Ford e Volkswagen. In una conferenza stampa congiunta al salone dell’auto americano, i due costruttori hanno confermato che il loro “matrimonio” parte dai veicoli commerciali, ma potrà estendersi anche a settori commercialmente sensibili in futuro come elettrificazione, connettività, guida autonoma e servizi di ...

Ford e Volkswagen : Nuova alleanza automobilistica ma manca l'ufficialità : ... Volkswagen è un' azienda davvero grande nel mondo ma non così tanto nei veicoli commerciali piccoli. Ecco perchè abbiamo deciso di unire le forze su questo. E diventeremo molto, molto competitivi ...

Ford Kuga - Collaudi americani per la Nuova generazione : La nuova generazione della Ford Kuga torna sotto i riflettori: a distanza di qualche mese dallultimo avvistamento, i nostri fotografi sono riusciti a immortalare un muletto della Suv durante una sessione di collaudo negli Stati Uniti, dove è conosciuta con il nome Escape. In attesa della presentazione ufficiale, che dovrebbe avvenire tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020, queste foto spia mostrano una vettura con camuffature decisamente ...