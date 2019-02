Nord Stream 2 | il gasdotto della discordia | Trump contro Merkel

LIVE Sci Nordico - Mondiali 2019 in DIRETTA : a che ora inizia la sprint e come vederla in tv e streaming : Ormai ci siamo, poche ore e sapremo se Federico Pellegrino riuscirà nel bis iridato: la prima gara ad assegnare medaglie è anche quella più attesa dall’Italia ai Mondiali di sci di fondo. A Seefeld oggi, giovedì 21 febbraio, si terranno le sprint in tecnica libera: per la Nazionale italiana saranno in gara tra gli uomini Federico Pellegrino, che parteciperà di diritto in qualità di campione in carica (fu oro a Lahti 2017), Francesco De ...