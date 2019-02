«Non Sposate le mie figlie 2» | il trailer italiano in anteprima

vanityfair

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Dopo il successo di Nonle mie!, che aveva incassato più di 150 milioni di euro in tutto il mondo, tornano nelle sale italiane le vicende dei coniugi Verneuil alle prese con una nuova crisi familiare. Il nuovo capitolo della commedia di Philippe de Chauveron, di cui vi mostriamo qui ilin, sarà nei nostri cinema dal 7 marzo.Che cosa accade stavolta? Ci eravamo lasciato con Claude e Marie ormai rassegnati al matrimonio delle loro adorate quattrocon uomini di origini e culture molto distanti dalla loro: Rachid, musulmano di origini algerine; Chao, ateo e figlio di cinesi; l’ebreo David e il senegalese Charles. Il loro equilibrio familiare, però, viene messo ancora una volta alla prova quando scoprono che i loro generi hanno deciso di lasciare la Francia con mogli e figli in cerca di fortuna all’estero. Come se non bastasse, ...