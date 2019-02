NBA | Milwaukee-Boston 98-97 | Antetokounmpo da MVP | i Bucks superano i Celtics

NBA 2019 - i risultati della notte (14 febbraio) : Golden State cade a Portland! Successi per Milwaukee - Toronto e Denver : Ben undici partite in scena nella notte NBA, nel penultimo turno prima della pausa per l’All Star Game 2019. Sconfitte a sorpresa per Golden State e per Houston, rispettivamente a Portland e Minnesota. Continua invece il duello al vertice ad Est tra Milwaukee e Toronto, vittoriose su Indiana e Washington. Successi importanti in chiave playoff anche per Philadelphia, Brooklyn e Boston. Nella sfida più attesa della notte gli Indiana Pacers ...

Basket - NBA : Golden State e Milwaukee non rallentano - Davis fischiato dai suoi tifosi : NEW YORK - Non perdono colpi le prime della classe nelle due conference del campionato Nba in un turno che non vedeva impegnato alcun azzurro nella notte italiana essendo a riposo sia i Los Angeles ...

NBA - fischi e applausi per Anthony Davis : New Orleans batte Minnesota. Ok Golden State - Philadelphia e Milwaukee : TORINO - Anthony Davis ritorna sul parquet dell' NBA dopo la richiesta di cessione e viene accolto dai fischi del pubblico di New Orleans . I Pelicans , però, vincono contro i Minnesota Timberwolves ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 febbraio) : successi esterni per Golden State e Milwaukee - Philpadelphia supera Denver : Diverse formazioni di vertice in campo nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Golden State e Milwaukee proseguono la loro corsa vincendo rispettivamente sul campo Phoenix e Dallas, mentre Philadelphia conquista un importante successo contro Denver. Brooklyn cade in casa nella sfida con Chicago e rallenta nella lotta playoff. Vittorie interne infine per Detroit, Sacramento, New Orleans e Washington. Nessuna sorpresa nel risultato ...

Basket - NBA : Marc Gasol a Toronto - Mirotic a Milwaukee - non si muove Davis : ROMA - L'ultima giornata di mercato NBA si chiude col botto. Marc Gasol , che ha una player option da 25,1 milioni per la prossima stagione, passa da Memphis a Toronto e va a rinforzare una delle big ...

NBA - San Antonio Spurs travolti da Golden State. Milwaukee continua a vincere : TORINO - Nella notte NBA i Milwaukee Bucks battono i Washington Wizards e il record della franchigia per punti segnati nel solo primo tempo: 85. I Golden State Warriors travolgono i San Antonio Spurs ...

Mercato NBA – Milwaukee accoglie Stanley Johnson - ai Pistons si trasferisce Thon Maker : Trade definita tra Milwaukee e Detroit, con il trasferimento di Johnson ai Bucks in cambio di Thon Maker che passa ai Pistons Milwaukee si muove sul Mercato, coinvolgendo Detroit in una trade tutta da scoprire. I Bucks mettono le mani su Stanley Johnson, cedendo ai Pistons Thon Maker, separato in casa ormai da qualche settimana e riuscito a trovare una nuova sistemazione a poco più di 24 ore dalla fine del Mercato. Uno scambio che fa ...

NBA - James Harden show. Denver cade a Detroit - Milwaukee vince a Brooklyn : ROMA - Nella notte NBA gli Houston Rockets passano sul campo dei Phoenix Suns grazie al solito show di James Harden . I Denver Nuggets cadono contro i Detroit Pistons , i Milwaukee Bucks di Giannis ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 Febbraio) : vittorie per Golden State - Denver e Milwaukee. Belinelli protagonista - Harden e Doncic trascinatori di Houston e Dallas : Undici partite nella notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli e l’azzurro è stato protagonista nella vittoria dei San Antonio Spurs in casa contro i New Orleans Pelicans per 113-108. Buona prestazione del nativo di San Giovanni in Persiceto che ha messo a referto 17 punti (7/10 dal campo), risultando il secondo miglior marcatore della squadra dietro al solo LaMarcus Aldridge, autore di 25 punti e 14 rimbalzi. In campo tantissime big e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 gennaio) : OKC e Milwaukee non sbagliano - successo per San Antonio. Philadelphia regola i Lakers : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittorie esterne per Milwaukee e per Oklahoma City rispettivamente contro Orlando e Detroit. successo importante per San Antonio su Phoenix, mentre Houston cade in casa con New Orleans. Colpo playoff di Philadelphia, che vince in casa dei Los Angeles Lakers. Nella sfida più attesa della giornata netta sconfitta casalinga dei Los Angeles Lakers, sempre privi di LeBron James, contro i Philadelphia Sixers ...

Basket - NBA : San Antonio ancora super - Milwaukee cade a Oklahoma City : WASHINGTON - San Antonio ha ritrovato la formula giusta. Così, dopo i 126 punti segnati a New Orleans contro i Pelicans, gli Spurs fanno anche meglio all'AT&T Center rifilando a Washington 132 punti. ...

Mercato NBA – Thon Maker spinge per la cessione : i Milwaukee Bucks ci pensano : Thon Maker vuole giocare con più continuità e cede la cessione ai Milwaukee Bucks: la franchigia del Wisconsin vorrebbe trattenerlo, ma di fronte ad una buona offerta rischia di vacillare Thon Maker avrebbe chiesto la cessione ai Milwaukee Bucks. L’insider ESPN Adrian Wojnarowski ha riportato della richiesta dell’agente del giocatore, Mike George, di trovare una nuova sistemazione per il suo assistito. Il motivo della volontà ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 Gennaio) : OKC batte Milwaukee - vince Belinelli - un super Doncic non basta a Dallas : Sono nove le partite della notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli ed i suoi San Antonio Spurs hanno superato in casa gli Washington Wizards per 132-119 in un match che ha vissuto di parziali e controparziali per tre quarti, fino al +13 con cui la squadra di coach Popovich è entrata nell’ultimo periodo. Per l’azzurro ci sono 13 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 24 minuti di gioco, uscendo dalla panchina. Il migliore per gli Spurs ...

NBA 2019 - i risultati della notte (20 gennaio) : successi per Milwaukee - Toronto e Denver. James Harden (48 punti) trascina Houston contro i Lakers : Dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Favori del pronostico rispettati per Milwaukee, Toronto e Denver, che si liberano senza troppi problemi rispettivamente di Orlando, Memphis e Cleveland. Vittoria al supplementare per Houston contro i Los Angeles Lakers. successi anche per Oklahoma City a Philadelphia e per Indiana in casa contro Dallas. Grande spettacolo nella sfida più attesa tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con la ...