NBA | DeMar DeRozan torna a Toronto da avversario | ' Sogno la standing ovation'

Mercato NBA – Tutto tace in casa Nets : da definire le posizioni di Jared Dudley e DeMarre Carrol : Niente botti nell’ultima giornata di Mercato dei Nets: a Brooklyn si ascoltano proposte per Jared Dudley e DeMarre Carroll Mentre tante squadre si affannano per completare le ultime trattative prima della trade deadline, i Brooklyn Nets non sembrano avere grosse necessità di operare sul Mercato. La sesta posizione ad Est, frutto di un record stagionale di 29-27 ben al di sopra delle aspettative, permette alla dirigenza newyorkese di poter ...

Risultati NBA – Golden State si gode il ‘primo’ DeMarcus Cousins - Clippers ko. Sorrisi per Spurs e Blazers : Prima partita in maglia Golden State per l’ex Pelicans, che segna 14 punti e piazza tre assist. Infortunio alla schiena per Gallinari, costretto a lasciare il campo dopo otto minuti. Tutti i Risultati della notte Golden State Warriors piazza la sesta vittoria consecutiva, stendendo con il punteggio di 94-112 i Los Angeles Clippers. Un successo dal sapore dolce per gli uomini di Kerr, che si godono il debutto di DeMarcus Cousins. ...

NBA - DeMarcus Cousins alla vigilia del debutto : 'Siamo i più odiati di tutti gli sport' : Il consiglio di Dominique Wilkins e la promessa di Boogie Cousins ha filmato la sua riabilitazione per un documentario che uscirà su Showtime nel prossimo futuro, mostrando al mondo quello che lui ...

NBA - DeMarcus Cousins - il ritorno si avvicina : in campo il 18/1 contro i Clippers? : ...dettato proprio dai prossimi cinque mesi e dal suo rendimento all'interno di un quintetto di All-Star che gioco forza fa sognare tutti i tifosi sulla Baia e incuriosisce il resto del mondo NBA.

NBA – Buone notizie per gli Warriors : annunciata la data ufficiale del rientro di DeMarcus Cousins : annunciata ufficialmente la data per il rientro di DeMarcus Cousins: l’ex Pelicans esordirà con i Golden State Warriors il prossimo 18 gennaio I Golden State Warriors sono attualmente secondi nella Western Conference, con un record di 27 vittorie e 14 sconfitte che evidenzia come la squadra della Baia, almeno all’apparenza, abbia mostrato qualche punto debole rispetto agli anni passati. A breve però, ai vari Kevin Durant, Steph ...