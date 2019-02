Napoli pesca il Salisburgo | Inter l' Eintracht Francoforte

Europa League : l'Inter pesca l'Eintracht Francoforte. Il Salisburgo per il Napoli : Dopo aver eliminato Rapid Vienna e Zurigo l'urna di Nyon ha riservato una squadra ostica come l'Eintracht Francoforte per i nerazzurri, un po' più morbido invece il sorteggio degli azzurri che hanno pescato gli austriaci del Salisburgo. Le gare degli ottavi di finale si svolgeranno sempre con andata e ritorno il 7 e il 14 marzo sempre agli stessi orari 18:55 e 19. Inter e Napoli hanno scongiurato Chelsea, Siviglia, Arsenal, sicuramente club ...

Europa League - il Napoli pesca lo Zurigo ai sedicesimi : ma vi ricordate del volo di Kololli? : Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League ha decretato che sarà lo Zurigo l'avversario del Napoli nella sfida che vale l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. Una prima volta per entrambe:...