Napoli | Ounas | Con Ancelotti volo

Gazzetta : “Napoli - i senatori continuano a non segnare - Ounas merita qualche chance in più” : La buona e la cattiva notizia Ecco un estratto del pezzo di cronaca della Gazzetta all’indomani della partita di Europa League Napoli-Zurigo. La buona notizia e` che hanno segnato gli esterni di rinforzo, Verdi e Ounas. L’algerino soprattutto e` stato tra i piu` propositivi e forse merita qualche partita in piu`, data anche la condizione cosi` cosi` degli altri. La cattiva e` che come al solito la cattiveria sotto porta dei senatori ...

Napoli-Zurigo - lo show di Ounas : gol e assist e si prende il San Paolo : Tanta armata Brancaleone non è questo Zurigo che alla faccia della tradizionale neutralità elvetica schiera al San Paolo una formazione ultraoffensiva, con attaccanti , di ruolo, un po' ovunque. Però ...

Napoli-Zurigo 2-0 - pagelle / Ounas piccola stella della serata : MERET. Più che altro abbiamo tremato per la sua incolumità fisica: dapprima vedendolo librarsi in volo contro Ceesay, poi alla fine della partita quando esce e sbatte, si rialza e rilancia. Tutto è bene quello che finisce bene, e senza gol – 6,5 HYSAJ. Ingarra finanche un tunnel ma è poca roba nel computo finale della sua prestazione. Onesta, ovviamente, e tentando di puntellare pure i compagni del centro. Quanto alle proiezioni offensive, il ...

Napoli-Zurigo - Ancelotti : 'Obiettivo raggiunto. Ounas è speciale - attacco sfortunato' : Napoli: obiettivo raggiunto. Il 2-0 rifilato allo Zurigo nella sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League vale agli azzurri la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. A decidere ...

Napoli - Ancelotti : "Obiettivo raggiunto. Ounas? Può fare cose speciali" : Il Napoli chiude senza troppi patemi la pratica della qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, battendo 2-0 lo Zurigo con i gol di Verdi e Ounas . Nel dopo gara, Carlo Ancelotti ha ...

Napoli-Zurigo 2-0 - Europa League 2019 : gli uomini di Ancelotti conquistano gli ottavi con le reti di Verdi e Ounas : Il Napoli supera lo Zurigo con il minimo sforzo e conquista gli ottavi di finale nell’Europa League 2018-2019 di calcio. Nella partita di ritorno dei sedicesimi la formazione guidata da Carlo Ancelotti si è imposta con il risultato di 2-0 al San Paolo dopo aver vinto l’andata per 3-1. Ottima prestazione dell’algerino Adam Ounas che ha sfruttato al meglio l’occasione concessa dal tecnico emiliano servendo l’assist ...

Europa League - Verdi e Ounas portano il Napoli negli ottavi : Il Napoli accede agli ottavi di finale di Europa League battendo al San Paolo gli svizzeri dello Zurigo per 2-0, con reti di Verdi , 43', e Ounas , '75, .

VIDEO Napoli-Zurigo 2-0 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Le reti di Verdi e Ounas valgono gli ottavi : Il Napoli ha sconfitto lo Zurigo per 2-0 nel ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League e si è così qualificato per gli ottavi di finale della seconda competizione continentale per importanza. I partenopei, nonostante un ampio turnover, sono riusciti a sconfiggere la modesta formazione svizzera replicando così il successo dell’andata (3-1) e proseguono la propria avventura nel torneo. A sbloccare la partita è stato Verdi che ...

Il Napoli ripristina l’allenamento del giovedì : 2-0 allo Zurigo. In vetrina Ounas : Come ai tempi di Maradona Una sgambatura doveva essere e una sgambatura è stata. Napoli-Zurigo è stato un buon allenamento infrasettimanale. Un tempo, quando c’era Maradona, il giovedì il Napoli si allenava al San Paolo a porte aperte. Più o meno è stata la stessa cosa. Anche il pubblico sugli spalti non è stato dissimile. L’unico settore gremito è stato quello riservato ai sostenitori dello Zurigo. È finita 2-o per il Napoli. Primo ...

Il Napoli passa con il primo gol in Europa di Verdi e Ounas : Il Napoli non tradisce le statistiche che vedevano il Napoli passare il turno in Europa ogni volta che avevano vinto l’andata in trasferta. Per la seconda stagione consecutiva il Napoli arriva terzo nel girone di UEFA Champions League e passa in UEFA Europa League. Ma questa volta gli azzurri di Ancelotti non si sono fatti trovare impreparati e passano agli ottavi. Settima volta per il Napoli ai sedicesimi di UEFA Europa League per la ...

Live Napoli-Zurigo 2-0 Assist di Mertens - Ounas in rete : Al San Paolo il Napoli non vuole sprecare quanto fatto di buono nel match d'andata al ''Letzigrund'', con l'1-3 ottenuto in uno dei templi dell'atletica internazionale,...

Live Napoli-Zurigo 0-0 Ecco Chiriches - Ounas e Verdi : Al San Paolo il Napoli non vuole sprecare quanto fatto di buono nel match d'andata al ''Letzigrund'', con l'1-3 ottenuto in uno dei templi dell'atletica internazionale,...

Napoli-Zurigo - formazioni : giocano Ounas e Verdi : Il ritorno di Chiriches Turn over di Ancelotti per Napoli-Zurigo gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League. In campo, come annunciato, Chiriches, e contemporaneamente Ounas e Verdi. Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Zielinski, Verdi; Insigne, Mertens. A disposizione: Ospina, Luperto, Malcuit, Maksimovic, Allan, Callejon, Milik. L'articolo Napoli-Zurigo, formazioni: giocano Ounas e Verdi sembra ...

Napoli-Torino - i convocati : out Ounas e Mario Rui - c’è Verdi : Problema muscolare Ounas e Mario Rui non sono stati convocati per Napoli-Torino in programma domani sera alle 20.30. Il franco-algerino è rimasto vittima di un infortunio muscolare nel finale di Zurigo-Napoli partita di cui, peraltro, ha giocato pochi minuti. Ounas quindi non sarà a disposizione di Ancelotti. Che non può fare affidamento nemmeno su Mario Rui. Tornna invece a disposizione sia Simone Verdi sia Mertens che a Zurigo è andato in ...