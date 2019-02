Napoli | Insigne | «Il nostro obiettivo è la finale di Europa League»

Napoli - l'Europa esalta Insigne : i suoi gol per vincere l'Europa League : l'Europa è il suo pezzo forte. È qualcosa di stimolante, che esalta le qualità di Lorenzo Insigne. Lo confermano i numeri delle utile due stagioni: l'attaccante del Napoli è quello che ha realizzato ...

Live Napoli-Torino 0-0 Tiro a giro di Insigne sul palo : Napoli e Torino si affrontano questa sera al San Paolo nel posticipo domenicale della 24a giornata di Serie A. I partenopei, secondi a 52 punti e reduci dall'impegno in Europa League, non stanno...

Napoli - Insigne saluta Hamsik con un messaggio da brividi : View this post on Instagram Caro @marek_Hamsik_17_official , da quando ho avuto la fortuna di indossare la maglia della squadra della mia città, sei sempre stato presente come Amico, Compagno e Capitano. Napoli accoglie tutti a braccia aperte ma tu sei riuscito a creare fin da subito un legame indissolubile grazie alla tua umiltà e […] L'articolo Napoli, Insigne saluta Hamsik con un messaggio da brividi proviene da Serie A News Calcio - ...

Marek Hamsik saluta Napoli : “tornerò per il giro di campo - Insigne il mio erede” : Marek Hamsik ha deciso di cambiare aria lasciando la ‘sua’ Napoli per approdare al Dalian, nel campionato cinese Marek Hamsik si appresta a sbarcare in Cina per la sua nuova esperienza al Dalian, dopo una lunga militanza al Napoli. Il calciatore slovacco si sentiva a casa in terra partenopea e lasciare il club non è stato facile, come rivelato quest’oggi ai microfoni di Skysport dallo stesso centrocampista: “Quando ...

Napoli - il commovente saluto di Insigne ad Hamsik : “sei un esempio - noi saremo sempre la tua famiglia” : Il nuovo capitano azzurro ha voluto salutare il centrocampista slovacco, passato ufficialmente ai cinesi del Dalian Marek Hamsik ha salutato il Napoli, trasferendosi ufficialmente al Dalian dopo dodici anni trascorsi in maglia azzurra. La fascia di capitano, da tanto tempo al braccio dello slovacco, è passata adesso su quello di Lorenzo Insigne, che ha voluto consegnare un messaggio social al suo ormai ex compagno. Tramite il proprio ...

VIDEO Zurigo-Napoli 1-3 - gol e highlights in 2 minuti. Show di Insigne : Il Napoli espugna il campo di Zurigo per 1-3 ed ipoteca il passaggio agli ottavi di finale di Europa League: la squadra di Ancelotti chiude la prima frazione sullo 0-2 grazie ai gol di Insigne e Callejon, nella ripresa arriva il tris di Zielinski, prima che Kololli metta a segno il punto della bandiera per gli elvetici. GOL E highlights Zurigo-Napoli 1-3 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Europa League - Zurigo-Napoli 1-3 : Insigne - Callejon e Zielinski in gol : Non è stata una vacanza, perché in Svizzera a febbraio ha senso sciare sulle montagne. Ma diciamo che per il Napoli è stata una gita ristoratrice. Un modo per scrollarsi di dosso blocchi mentali , da ...