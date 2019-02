Napoli | il grande imbroglio di via Marina | il clochard manager per sbloccare i fondi

Mazzarri : «Un grande Napoli con grande tecnica» : L’allenatore del Torino Walter Mazzarri è intervenuto al microfono di Sky Sport al termine della gara giocata contro il Napoli: «Oggi ho visto un grande Napoli, con cattiveria e veemenza. Da quando sono andato via io sono cambiate tante cose, ci sono tanti calciatori forti, con grande tecnica tutti. Noi abbiamo sbagliato 3-4 cose importanti tecnicamente. Loro erano superiori in tutte le parti del campo, sono rimasto impressionato, non ci ...

Da Bruxelles a Matera Mimmo Jodice porta in giro per il mondo la 'Grande Bellezza' di Napoli : Sue mostre personali sono state presentate nei più grandi musei di tutto il mondo, New York, Parigi, Pechino, Roma,.

Napoli - c’è un’Europa League da vincere! Titolari - concentrazione e qualificazione chiusa : il marchio Ancelotti e un trofeo per diventare grande : Il Napoli liquida 0-3 lo Zurigo e chiude la qualificazione agli ottavi già all’andata. Gli azzurri sono la squadra favorita del torneo, Ancelotti mantiene alta la concentrazione, serve un trofeo per diventare grandi Serata di San Valentino speciale per i tifosi del Napoli, divisi fra attenzioni al proprio partner e alla gara d’Europa League degli azzurri, impegnati nella trasferta di Zurigo. Con buona pace di fidanzati e ...

Lo 0-2 del Psg sullo United rende l’idea della grande Champions del Napoli : Senza Cavani e Neymar Era tutto apparecchiato per la grande serata del Manchester United. La squadra che – da quando i giocatori hanno vinto la loro battaglia e hanno ottenuto lo scalpo di Mourinho – le ha vinte tutte tranne un pareggio acciuffato in extremis in casa col Burnley. I calciatori sono improvvisamente rinati con l’avvento in panchina di Solskjaer. E ieri sera gli uomini di Tuchel erano senza Cavani né Neymar. Col ...

Fiorentina-Napoli - Pioli : 'Gara di grande coraggio - non ci siamo mai arresi' : Un punto prezioso, conquistato grazie a un'ottima prestazione di squadra e alle parate super di Lafont. La Fiorentina tiene a zero il Napoli al Franchi e Stefano Pioli non può che essere soddisfatto ...

Di Marzio : «Napoli soddisfatto di Milik - ma cerca un grande centravanti» : Nel corso di “Campo Aperto”, trasmissione d’approfondimento in onda in questi minuti su Sky Sport24, Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito delle future strategie di mercato del Napoli: “Sostituire Hamsik? Io credo che il club partenopeo andrà a cercare giocatori in altri ruoli, soprattutto offensivi. Per esempio sugli esterni, dove Callejon avrà bisogno di un’alternativa più giovane e forte. Uno come Lozano, con cui ...

Napoli - il day after di Hamsik : «Abbiamo giocato una grande gara» : Dopo le ultime roventi ore, al centro delle cronache azzurre per quel passaggio in Cina che è ormai dietro l'angolo, Marek Hamsik torna a parlare ai tifosi attraverso il suo sito...

Napoli - gli Insigne si raccontano : 'Lorenzo grande ma di notte russa' : 'Chi era più bravo tra i due a scuola? Probabilmente nessuno dei due'. Comincia così la simpatica doppia-intervista dei fratelli Lorenzo e Roberto Insigne ai microfoni di Dazn. Uno al Napoli e l'altro ...

Milan-Napoli - le voci. Piatek "Grande debutto"; Ancelotti : "Una batosta" : Il Milan è in semifinale di Coppa Italia : due partite contro il Napoli in pochi giorni e nessun gol subito, a fare la differenza rispetto alla partita di Serie A però è stato il debutto da titolare ...

Gattuso : «Il Napoli crea difficoltà - abbiamo giocato una grande partita di difesa» : L’allenatore del Milan Rino Gattuso ai microfoni della Rai al termine della gara vinta a San Siro che vale la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia «Complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande partita. Poi con la qualità di alcuni abbiamo messo a segno il nostro gioco» Piatek «E’ un ragazzo che negli ultimi 20 metri è un cecchino, ma oggi bisogna fare i complimenti a tutti. Il Napoli è una squadra che crea molte ...

Napoli - il grande flop del gol : Insigne & Mertens - e ora? : Non è tanto il pareggio contro il Milan che colpisce ma è il numero zero: zero tiri in porta a San Siro da parte di Insigne e di Mertens, la strana coppia del gol perduto. Qualcosa si è inceppato in ...

Milan-Napoli - che spettacolo : 0-0 al cardiopalma - grande show a San Siro rovinato da Doveri nel finale [FOTO] : 1/31 Spada/LaPresse ...

Calciomercato Napoli : Cavani la grande suggestione. Lozano e Fornals in prima fila : Calciomercato Napoli, il tira e molla per Allan al Psg è l’emblema della filosofia di Aurelio De Laurentiis.Capitalizzare al massimo per investire al meglio. Così le indiscrezioni sulla vendita­ record del brasiliano (100 milioni) viaggiano con le notizie sull’offerta al Villarreal di 25 milioni di euro per il promettente Pablo Fornals, centrocampista di 22 anni già nel giro della nazionale spagnola.Anche la scorsa estate il suo gemello ...

Napoli-Lazio - Ancelotti esalta Fabian Ruiz : “è un grande centrocampista moderno” : Successo per il Napoli nella gara di campionato contro la Lazio, ecco le dichiarazioni di Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: “il campionato è importante, abbiamo una rosa per tutte le competizioni, abbiamo fatto molto bene soprattutto nel primo, c’è stata generosità e momenti di difficoltà che potevamo gestire meglio. Milik? Può migliore solo con la continuità che ha in questo momento, è un calciatore di altissimo livello. ...