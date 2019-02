Milan | due arrivi in dirigenza | nominati il nuovo CRO e il Chief of Staff

Arrestati a Milano due romeni "turisti del crimine" : Due turisti del crimine che prendevano di mira gli anziani, per rapinarli della borsa, nella speranza di trovare il bancomat con annesso numero "pin", con cui prosciugare il loro conto in banca, sono stati fermati a Milano, dai carabinieri, in quanto ritenuti colpevoli di un colpo messo a segno, l"8 luglio scorso, a Imperia, alla titolare di una pizzeria di Diano Marina, pedinata fino a casa, aggredita con un pugno sulla nuca e depredata di ...

Il calciatore del Rapid Vienna cerca compagnia su Tinder : "A Milano due notti - quindi meglio che siate veloci" : Philipp Schobesberger, centrocampista del Rapid Vienna, cerca compagnia a Milano. E lo fa tramite Tinder, l'app di incontri. Il calciatore è impegnato giovedì 21 febbraio nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro l'Inter (all'andata è finita 1-0 per i nerazzurri, grazie al gol di Lautaro Martinez). Ma oltre al campo, il 26enne pensa anche ad altro. "Sono a Milano solo per due notti, quindi meglio che siate ...

Shade ha annunciato due concerti speciali a Milano e a Roma : Welcome to The Show The post Shade ha annunciato due concerti speciali a Milano e a Roma appeared first on News Mtv Italia.

Milano : controlli polizia e vigili del fuoco - chiuse due sale scommesse : Milano, 19 feb. (AdnKronos) La polizia, in sinergia con i vigili del fuoco, ha effettuato un blitz in due sale scommesse a Milano, all’interno delle quali sono state controllate 41 persone di cui 15 con precedenti di polizia. Gli agenti del Commissariato Comasina hanno effettuato i controlli in via

Milano : sorpresa in Stazione Centrale con due chili di cocaina - arrestata : Milano, 18 feb. (AdnKronos) - Stava trasportando dalla Francia due chilogrammi di cocaina, ma è stata sorpresa dalla polizia alla Stazione Centrale di Milano. Una donna di 58 anni, cittadina nigeriana, è stata arrestata dagli agenti appena scesa da un treno in arrivo da Parigi. Alla vista della poli

Milano - incidente piazzale Cadorna - autobus contro auto della polizia : due agenti feriti gravemente : Un mezzo Atm della linea 61 ha urtato due volanti ferme, scagliandole sul marciapiede dove si trovava il gruppo dei poliziotti. Il più grave ha fratture a entrambe le gambe. L’ipotesi più probabile è quella di un malore al volante

Il Blue Man Group torna in Italia a marzo - due tappe a Milano e Firenze : Ironia e ritmi tribali, sonorità techno e body art, percussioni con tubi in pvc e gag da cinema muto. Dopo 25 anni di performance che hanno conquistato oltre 35 milioni di persone nel mondo, i tre ...

Atalanta – Milan - è ora dell’abbondanza : in quattro per due maglie : Sabato 16 febbraio alle 20.30 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena Atalanta – Milan, quello che può essere definito uno scontro diretto tra due contendenti per il tanto agognato quarto posto per l’accesso alla prossima Champions League. La sorpresa Atalanta ospiterà un Milan galvanizzato e trascinato dai suoi nuovi gioielli arrivati con il mercato di gennaio, Piatek e Paquetà. Non solo nuovi innesti ma anche ...

DIRETTA MilanO PESARO/ Risultato live 0-0 - info streaming video : palla a due - si gioca! - Serie A1 - : DIRETTA MILANO PESARO streaming video e tv: orario e Risultato live di una grande classica della Serie A di basket tra l'Olimpia e i marchigiani.

Milan - Paquetà e Calhanoglu a due facce : Lucas in nazionale - Hakan per il rilancio : Sono loro le due facce della stessa luna , il servizio completo sulla Gazzetta di oggi a cura di Marco Fallisi e Marco Pasotto, : Paquetà con un ingresso nel mondo rossonero talmente positivo da aver ...