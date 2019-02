Michele Giarrusso | chi è il grillino imbarazzante che vuole impiccare Renzi

Matteo Renzi - orrore del grillino Michele Giarrusso : "Deve essere impiccato" : Dopo il gesto delle manette, il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso continua a far parlare di sé. Intervenuto ai microfoni de La Zanzara, intervistato da Giuseppe Cruciani, si è lanciato in altre improvvide dichiarazioni: " Matteo Renzi andrebbe impiccato". Un’uscita che ha scaten

Mario Michele Giarrusso : "Io da sempre manettaro - ma il caso Salvini è diverso" : Non può dire come la pensa, perché sarà lui a dover spiegare agli iscritti del Movimento 5 Stelle il caso Diciotti e quindi il quesito se autorizzare o meno il processo a Matteo Salvini. "Mi devo limitare a spiegare la controversia dal punto di vista giuridico" dice al Giornale Mario Michele Giarrusso, che però non nasconde di essere "da sempre un manettaro. Ma questa volta - puntualizza - il caso è diverso. ...