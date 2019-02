Mediaset ricorda le parole della De Filippi su ' Non mentire' | ' Merita di essere seguita'

Blastingnews

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Lo scorso sabato pomeriggio, in occasione del nuovo appuntamento televisivo di 'Amici di Maria De', la consorte di Maurizio Costanzo ha dedicato uno spazio pubblicitario alla nuova serie tv di successo prodotta da, 'Non', un 'crime psicologico ad alta tensione', così come è stato definito dall'attrice protagonista Greta Scarano durante la sua partecipazione, come ospite, al talent-show di Canale 5. Aspettando la puntata di domenica, sui profili social, ieri 21 febbraio,hato di seguire il prossimo appuntamento con la fiction, 'fidandosi' delledi Maria Depronunciate sabato ad Amici.Maria De: 'Una fiction bellissima, chedi' La prima puntata di 'Non', la nuova serie targata, un remake del telefilm britannico 'Liar', sembra aver conquistato pubblico e critica. La conduttrice Maria ...