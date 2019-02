Mazda3 - Al volante della nuova generazione

quattroruote

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Laha un enorme pregio, peraltro abbastanza raro da incontrare: quello di farti riconciliare con lautomobile. Perché è una di quelle vetture a cui bastano poche centinaia di metri per farti capire che va bene per davvero. Una sensazione difficile da descrivere, che scaturisce da un insieme di elementi ben riusciti e combinati ad arte fra loro. Cè innanzitutto una qualità percepita molto elevata, sia di marcia sia di fatturabitacolo. A bordo non cè nessun elemento di disturbo e nessun comando troppo complicato da comprendere. Come la sua interfaccia uomo-macchina che ormai potremmo definire di vecchio stile, cioé senza uno schermo touch che assolve tutte le funzioni, bensì con un funzionale e intuitivo pomello sul tunnel che usi senza pensarci, con gli occhi sempre sulla strada, e un display da 8,8 pollici sistemato in posizione molto arretrata, per far sì che il ...