Maltempo | Astral Infomobilità | “Allerta per possibili nevicate da questa sera sulla SS509”

Maltempo - Astral : nevischio e vento forte sulla A24 Roma-Teramo : " nevischio sulla A24 Roma-Teramo all'altezza della Valle del Salto. vento forte , invece, all'altezza di Castel Madama. Prestare attenzione''. Lo comunica in una nota Astral Infomobilità.

Maltempo - Astral : altre soppressioni nei collegamenti con le Isole Pontine" : "A causa del Maltempo ci saranno ulteriori soppressioni nei collegamenti con le Isole Pontine. Oggi non sarà effettuata la corsa Laziomar Formia-Ventotene delle 15.30. Invece domani non sarà effettuata la corsa Ventotene-Formia delle 06.45". Lo comunica in una nota Astral Infomobilità.