Maltempo | 1 | 6 milioni per i primi interventi in Emilia-Romagna

Maltempo - via libera ai 95.7 milioni per i danni : ecco le Regioni interessate [ELENCO] : “Un ulteriore stanziamento di 95,7 milioni per la realizzazione degli interventi nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a partire dal 2 ottobre 2018, nelle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e nelle province autonome di Trento e Bolzano è stata deliberata nel Consiglio dei ministri di questa ...

Maltempo Liguria : dalla Regione 2 - 7 milioni per il ripristino della viabilità : La giunta regionale della Liguria ha stanziato oggi 2,7 milioni di euro per 27 interventi sulla viabilità di tutta la Regione danneggiata dagli eventi alluvionali che si sono succeduti dal 2014 al 2017. Lo ha reso noto l’assessore regionale alle infrastrutture e alla difesa del suolo, Giacomo Giampedrone. Le risorse derivano dalle accise sulla benzina e saranno utilizzate per il ripristino della viabilità da esondazioni e movimenti franosi ...

Maltempo USA - da Boston a Seattle milioni di persone sotto neve e ghiaccio : alberi caduti - incidenti stradali e caos negli aeroporti. Ora toccherà anche alla California [FOTO e VIDEO] : 1/20 ...

Pesante Maltempo negli USA : 100 milioni di persone sotto allerta meteo - neve a New York : Oltre 100 milioni di persone sono sotto allerta meteo negli Stati Uniti. La tempesta ha colpito prima le Hawaii, poi la neve è arrivata a Seattle, e il maltempo ha attraversato il paese sino al nord-est, con neve e ghiaccio a New York, Boston e Philadelphia. In base a quanto si legge sul sito FlightAware sono già stati cancellati oltre 600 voli da e per gli scali newYorkesi Jfk e La Guardia, e in tutto il paese gli aerei rimasti a terra sono ...

Cile - Maltempo e inondazioni : necessari 100 milioni di dollari per la ricostruzione delle infrastrutture : Il governo Cileno stima in circa 100 milioni di dollari i danni causati dall’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta in tutto il nord del paese, principalmente nelle regioni di Arica, Parinacota, Tarapacà e Antofagasta. Lo ha affermato il presidente Sebastian Pinera nel corso di una visita alle zone colpite da alluvioni e inondazioni, al termine di una riunione con il Comando operativo di emergenza (Coe). Il capo di Stato ha ...

Restitution Day - dal M5S 2 milioni di euro per i danni da Maltempo : 'Nessun obbligo ci impone il taglio degli stipendi, ma il nostro gesto racchiude un significato simbolico e culturale che accorcia le distanze tra politica e cittadini. Per ben due volte siamo ...

Il Ministro Di Maio lancia il “Restitution Day” : “Due milioni di euro alle popolazioni colpite dal Maltempo” : “Oggi è un Restitution Day speciale. I 2 milioni di euro che ci siamo tagliati dai nostri stipendi andranno in aiuto alle popolazioni di Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia colpite dal maltempo negli scorsi mesi“: lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio presentando la conferenza stampa alla Camera con i capigruppo M5S Francesco D’Uva e Stefano Borrelli e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. “Oggi ...

Maltempo Emilia Romagna : danni per 22 milioni di euro dopo l’esondazione del Reno : Ammontano, in prima battuta, a oltre 22 milioni di euro i danni causati dal Maltempo in Emilia-Romagna nell’ultimo fine settimana. Si tratta delle spese per soccorso, assistenza alla popolazione e ai cittadini, interventi di somma urgenza eseguiti o in corso, inserite nella richiesta di stato d’emergenza nazionale che verrà inviata domattina al Governo, sottoscritta dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Lo comunica, in una ...

Maltempo Liguria : ripartiti gli 8 milioni per la difesa della costa colpita : ripartiti oggi, con decreto del commissario per l’emergenza e presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, gli 8 milioni di euro stanziati nella legge di stabilità del Governo per le opere di difesa a mare che sono state gravemente danneggiate o divelte dalla violenta mareggiata che ha colpito la Liguria nell’ottobre scorso. Lo rende noto la regione Liguria. Sono trenta gli interventi previsti in tutta la Liguria e ritenuti prioritari per la ...

Maltempo - Confagricoltura Bologna : 6 milioni di danni nei campi : L’esondazione del fiume Reno ha provocato danni per 6 milioni di euro nei campi, esclusi quelli su edifici, scorte e macchinari sommersi dall’acqua che sono ancora da quantificare. E’ questo il bilancio fatto dai vertici di Confagricoltura Bologna, che stamattina hanno perlustrato il territorio tra i comuni di Castel Maggiore e Argelato. Secondo l’organizzazione sono circa 500 gli ettari – in località Boschetto dove ...

Maltempo Emilia-Romagna - Coldiretti : danni per milioni nel Bolognese dopo l’esondazione del Reno : Fango su campi, capannoni, macchinari e cantine per il vino con oltre 200 ettari di terreni investiti dalla furia delle acque con danni per milioni di euro nelle campagne del Bolognese devastate dall’esondazione del Reno: lo rileva la Coldiretti che sta raccogliendo le segnalazioni dei propri associati per poi trasmetterle alla Regione al fine di attivare lo stato di calamità per l’agricoltura. Il rischio maggiore – sottolinea ...

