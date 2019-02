Maestro di Foligno | il padre del bambino | “È razzismo | i miei figli stanno male”

Maestro di Foligno manda nell'angolo il bambino nero - il padre : è un episodio di razzismo - Sky TG24 - : L'uomo nega si sia trattato di un esperimento sociale, così come sostenuto dal docente. "I miei figli stanno male", ha raccontato, sottolineando però che l'Italia non è un Paese razzista e che il ...

Foligno : le parole del bimbo insultato dal Maestro : Siamo in una scuola elementare di Foligno, dove un maestro supplente insulta un bambino di colore davanti a tutti i suoi compagni di classe: il bimbo sarebbe stato costretto a stare girato verso la finestra in modo tale che i compagni non riuscissero a guardarlo. Ora arrivano le parole del ragazzino, involontario protagonista di questa vicenda: "Non voglio che succeda più. Ero lì da solo davanti alla finestra e non riuscivo a capire il perché, ...

Il Maestro di Foligno e il razzismo dilagante : Chissà cosa voleva fare, il maestro Mauro Bocci, supplente a contratto di una scuola elementare di Foligno, in quella quinta B. Ha isolato un bambino, figlio di una coppia di nigeriani, insultandolo e costringendolo a dare le spalle alla cattedra. “Ma che brutto questo bambino nero! Bambini, non trovate anche voi che sia brutto? E tu alzati così non devo guardarti fisso in faccia”. Poi ha disegnato un punto sul vetro della finestra: “Devi ...

Foligno - il bimbo di colore umiliato a scuola : “I miei compagni mi hanno difeso col Maestro” : “Il maestro lo ha invitato ad alzarsi, gli ha detto quanto sei brutto, non mi devi guardare e gli ha ordinato di girarsi verso la finestra”, le parole dei bambini testimoni di un episodio avvenuto in una scuola elementare di Foligno, dove un insegnante ha isolato un bambino di colore. Loro si sono alzati e hanno raggiunto il compagno: “Noi siamo uguali”.Continua a leggere

Il Maestro di Foligno : "Chiedo scusa - volevo spiegare ai ragazzi la Shoah" : "Chiedo scusa a tutti, non sono un razzista, sono un papà anche io.. Era un esperimento didattico, non lo rifarei più... volevo far capire agli alunni l'aberrazione del razzismo... Tutti si sono subito indignati, hanno detto in blocco che non era giusto continuare, l'obiettivo l'avevo raggiunto". Mauro Bocci, 42 anni, è il maestro di Foligno accusato di aver umiliato un alunno di colore mettendolo all'angolo e dicendo: ...

Foligno - parla il bambino messo all’angolo dal Maestro : ‘I compagni mi hanno difeso’ : Mike è partito in gita per Milano con la famiglia. Si tratta del bimbo di colore protagonista di un brutto episodio che sta facendo molto discutere. Un maestro supplente, lo scorso sabato 9 febbraio, ha deciso di svolgere in una quinta della scuola elementare di via Monte Cervino a Foligno, quello che lui stesso ha definito un “esperimento sociale”. Infatti, il maestro ha additato il piccolo ai compagni, dicendo: “Vedete quanto è brutto”. Poi lo ...

Le ragioni del Maestro di Foligno : Come prima cosa chiede scusa. Ai genitori, innanzitutto, poi alla scuola. Ma ai bambini no, nemmeno a quel bambino nero al quale avrebbe detto di dare le spalle alla classe perché nessuno vedesse quanto è brutto. Perché i bambini, assicura, erano consapevoli che quello che si stava facendo in classe era un "esperimento sociale". Un esperimento che lui, il maestro, definisce "riuscito" ma che intanto gli è costato la sospensione ...

