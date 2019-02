Luna | “Bereshit” | ecco perché l’ultima missione degli israeliani è importante FOTO

Israele in corsa per la Luna : successo per il lancio di “Bereshit” - una missione di privati : Un Falcon 9 di SpaceX è decollato con successo da Cape Canaveral in Florida con il lander Lunare Bereshit, realizzato dall’israeliana SpaceIL: si tratta della prima missione israeliana e della prima missione privata sulla Luna. Se la missione dovesse proseguire come da programma, Israele sarà la quarta nazione a realizzare un touchdown controllato sulla superficie Lunare: l’alLunaggio è previsto l’11 aprile. Anche ...

Israele in corsa per la Luna : domani il lancio di “Bereshit” - una missione di privati : Israele pronta a raggiungere la Luna, con la prima missione destinata a portare sul suolo del nostro satellite il primo veicolo di un’azienda privata. In programma domani il lancio di “Bereshit” dalla base di Cape Canaveral con un razzo Falcon 9 dell’azienda SpaceX di Elon Musk: il rover è stato costruito dalla SpaceIL, un’organizzazione no-profit israeliana che ha raccolto 100 milioni di dollari grazie a ...

Spazio - Israele : il 22 Febbraio il lancio della navicella “Bereshit” verso la Luna : E’ in programma il 22 Febbraio il lancio da Cape Canaveral (USA) della navicella spaziale israeliana “Bereshit“: dovrebbe atterrare l’11 Aprile sulla Luna dopo aver compiuto un tragitto complessivo di 6.5 milioni di km. Una volta raggiunta la collocazione definitiva “Bereshit” (Genesi, in ebraico) condurrà rilevazioni sui campi magnetici del nostro satellite. In una conferenza stampa tenutasi oggi a Tel Aviv, ...