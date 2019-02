LOFAR | una nuova finestra sull’Universo

romadailynews

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Realizzata la prima mappa radio di centinaia di migliaia di galassie finora sconosciute, grazie al radiotelescopio Lofran (Low Frequency array). La più estesa rete per osservazioni radioastronomiche in bassa frequenza al mondo, attualmente operativa, che gettaluce su molte aree di ricerca tra cui fisica dei buchi neri e lo studio dell’evoluzione degli ammassi di galassie.E’ il lavoro di un gruppo internazionale di oltre 200 ricercatori provenienti da 18 paesi, tra cui alcuni dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e dell’Università di Bologna. Dello studio, sono stati pubblicati i primi 25 articoli riguardanti la fase iniziale dell’ importante “survey”, nei quali viene reso pubblico su Astronomy & Astrophysics circa il 10 per cento dei dati ottenuti.Durante questa prima fase di rilevazioni, le antenne(25mila, raggruppate in 51 stazioni distribuite al ...