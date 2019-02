L' Italia batte l' Ungheria e va al Mondiale dopo 13 anni

La lampadina a led tutta Italiana che uccide i batteri : Secondo la rivista scientifica Review on Antimicrobial Resistance nel 2050 le infezioni batteriche potrebbero causare 10 milioni di morti all'anno. Oggi, in Europa, la resistenza antibiotica comporta 25 mila decessi e 1,5 miliardi di perdite economiche. Una tendenza così preoccupante da convincere l'Organizzazione Mondiale della Sanità a organizzare un piano d'azione globale per contrastarlo. Biovitae, una tecnologia italiana Una lampadina di ...

SCUOLA/ L'apprendistato Italiano batte il sistema duale tedesco - ecco perché : La tradizione italiana ha un sistema di apprendistato che non coincide con quello tedesco, basato sulle opportunità immediate di lavoro a basso costo

Curling - Mondiali juniores 2019 : l’Italia batte la Svezia e si arrende agli USA - azzurrini ottavi in classifica : Una vittoria e una sconfitta per l’Italia ai Mondiali juniores di Curling che si stanno disputando a Liverpool (Canada). Gli azzurrini hanno prima battuto la Svezia per 10-9 e poi si sono dovuti arrendere agli USA per 7-3: ora il nostro quartetto occupa l’ottava posizione nella classifica generale guidata dalla Scozia, unica formazione a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate. Il primo successo di questa rassegna iridata è ...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2019 : spettacolo nel triplo. Simone Forte con 16.76 batte Donato - terzo e quarto europeo dell’anno! : Simone Forte si è letteralmente scatenato ai Campionati Italiani Indoor 2019 di Atletica leggera e ha vinto il tricolore nel salto triplo con un eccellente balzo da 16.76 metri. L’atleta delle Fiamme Gialle è diventato il settimo italiano di sempre al coperto ma soprattutto è salito al terzo posto delle liste europee stagionali: meglio di lui hanno saputo fare soltanto il finlandese Simo Lipsanen (16.98 lo scorso 10 febbraio a Lievin) e il ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Brindisi domina - poi rischia di farsi rimontare - ma batte Sassari e raggiunge Cremona in una finale inedita : Ci sarà una Finale di Coppa Italia mai vista prima al Mandela Forum di Firenze domani pomeriggio: così come la Vanoli Cremona, anche l’Happy Casa Brindisi non era mai arrivata fino a questo punto nella seconda manifestazione nazionale per club. Francesco Vitucci, per tutti Frank, è l’uomo che porta la società pugliese alla vittoria per 86-87 sul Banco di Sardegna Sassari, anche se nel Finale i suoi giocatori rischiano di combinare un ...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2019 : Gianmarco Tamberi show - 2.32 e miglior misura europea dell’anno! Vallortigara batte Trost : Gianmarco Tamberi si scatena nella prima giornata dei Campionati Italiani Indoor 2019 di Atletica leggera ed esalta il numeroso pubblico presente al PalaIndoor di Ancona, Gimbo non conosce limiti e vola a 2.32 metri: seconda prestazione mondiale stagionale (meglio di lui solo il giapponese Naoto Tobe con 2.35), ovviamente miglior misura continentale dell’anno cioè il miglior modo possibile per presentarsi con grandi ambizioni agli ...

Final Eight Coppa Italia 2019 - risultati quarti : Sassari batte Venezia ed è in semifinale : La Dinamo Sassari si è qualificata per la semiFinale della Coppa Italia 2019 . Nel terzo quarto di Finale delle Final Eight giocato al Mandela Forum di Firenze, la squadra del neo arrivato coach ...

Basket - Coppa Italia : Cremona batte Varese ed è in semifinale : Cremona-Varese 82-73 La Vanoli è la prima semifinalista delle F8 di Firenze. La squadra di coach Sacchetti vince il derbino con Varese, una partita che non sarà ricordata nella storia di questa ...

Anche Moody's abbatte le stime di crescita per lItalia : Secondo l'agenzia di rating nel 2019 il pil non andrà oltre lo 0,5%, meno della metà della previsione iniziale. Ad incidere Anche uno scenario politico poco chiaro, al punto che dopo le elezioni ...

Ciclismo - mamma Tonina : “Marco Pantani è stato ammazzato - combatterò fino alla fine. Innocente al Giro d’Italia 1999” : Oggi corre il quindicesimo anniversario della morte di Marco Pantani, il corpo dell’amato ciclista venne trovato senza vita nel residence Le Rose di Rimini ma fin dal tragico 14 febbraio 2004 tanti aspetti di quel decesso non sono parsi limpidi e mamma Tonina combatte per arrivare alla verità. Il Pirata rimane nel cuore di tutti gli appassionati di Ciclismo e non solo, una vera e propria icona dello sport italiano che non viene mai ...

Aids - vaccino abbatte il 90% del virus latente : lo studio condotto in otto centri clinici Italiani : Un vaccino in grado di abbattere del 90% – dopo 8 anni dalla vaccinazione – il “serbatoio di virus latente”, inattaccabile dalla sola terapia. Si chiama Tat ed è un nuovo vaccino contro l’Hiv, che apre una nuova via contro l’infezione. I risultati, pubblicati su Frontiers in Immunology, sono relativi a un follow-up durato 8 anni su pazienti immunizzati con il vaccino messo a punto da Barbara Ensoli, direttore Centro ...

Virus e resistenza agli antibiotici - il super-batterio che farà "450mila morti in Italia" : Un quadro allarmante, quello che emerge da Farmindustria: entro il 2050 in Italia sono stimati 450 mila morti a causa della resistenza agli antibiotici (Amr). Si tratta di un fenomeno globale ma per il nostro Paese, a causa soprattutto dell'uso eccessivo di antibiotici negli allevamenti animali, è u

