Liste d' attesa | accordo per ridurle Rimossi i direttori inadempienti

Sanità - rivoluzione Liste d'attesa : se sono troppo lunghe scatta lo stop alle visite private negli ospedali : La novità è contenuta nel Piano per la gestione delle liste d'attesa approvato in Conferenza Stato Regioni, ma bocciato dai medici

Sanità : M5S Lazio - “Regione renda operativo nuovo Piano Liste d’attesa” : Roma – “La Regione renda operativo, senza alcun ritardo, il nuovo Piano per la gestione delle liste d’attesa (PNGLA)”. Lo chiedono i consiglieri regionali M5S del Lazio in seguito all’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro della Salute, Giulia Grillo, e le Regioni sul Piano di abbattimento delle liste d’attesa che stabilisce il tempo massimo entro il quale dovranno essere garantite prestazioni e ...

Sanità - accordo su piano Liste d'attesa : 15.05 Sullo spinoso tema delle liste di attesa nella Sanità, è stato raggiunto oggi un accordo tra Regioni e Governo. L'intesa sul piano nazionale delle liste d'attesa riguarda il triennio 20192021. L'accordo prevede uno stanziamento di 150mln per quest'anno e di altri 100per i prossimi due anni. Il via libera al testo arriverà nel pomeriggio nella Conferenza Stato Regioni

Donazioni e trapianti : nel 2018 boom delle dichiarazioni di volontà e Liste di attesa in calo - : 'Sono bellissime notizie di cui dobbiamo rendere merito a tutto il sistema trapianti, che ha reso e rende possibile ogni giorno questi miracoli della scienza e della solidarietà, anche se ci sono ancora notevoli margini di miglioramento, soprattutto in alcune regioni. Ringrazio tutti gli operatori del nostro Servizio sanitario nazionale impegnati ...

Sanità - Aiop : Liste d'attesa Ssn bestia nera per 20 mln italiani : Roma, 16 gen., askanews, - Nell'ultimo anno, circa 20 milioni di italiani, il 38,7% della popolazione adulta, hanno sperimentato la criticità delle liste d'attesa per accedere a prestazioni ...

Liste d’attesa - anche nella virtuosa Lombardia i conti non tornano. Strutture private : “Tempi raddoppiati nel 2018” : All’Humanitas, centro d’eccellenza alle porte di Milano, per una risonanza magnetica del cervello si attendono in media 618 giorni, quasi due anni. Per una biopsia all’esofago 580 giorni, una semplice mammografia ne richiede 517. Al Niguarda, l’ospedale più grande d’Europa, una prima visita dermatologica viene fissata in media a 450 giorni, dove “media” significa che c’è una parte alta della forbice che è meglio non conoscere. Ai tempi ...

Giulia Grillo : 'Pronti 350 milioni per ridurre le Liste d'attesa negli ospedali' : Ci sono state semmai posizioni di alcuni componenti di questo governo, criticate dal mondo scientifico, ma Ricciardi si è dimesso autonomamente. Per l'Istituto superiore di sanità nominerò un ...

