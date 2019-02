L' imbroglio nazionalpopulista e le spinte all' indietro

huffingtonpost

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Il razzismo pervade la nostra vita quotidiana. Accade sempre più spesso ciò che poco tempo fa era inimmaginabile.Da quando un estremista di destra, e già candidato con la Lega, a Macerata sparò "sui neri", è tutto una sequela di aggressioni, spari, violenze verbali, umiliazioni e intimidazioni su chi è diverso, soprattutto per il colore della pelle. Non importa se si è bambini.Di Maio aveva detto che le ONG erano i taxi del mare. Salvini ha aggiunto prima gli italiani. Ieri ha minacciato un gruppo di ragazzi che cantava "Bella ciao" invitandoli a prepararsi a "prendere il barcone con Zedda".Il fatto è che ci sono responsabilità per questo clima di razzismo dilagante.Io penso che sia appropriato parlare di nazionalpopulismo e di postfascismo. Un'ideologia certo diversa dal fascismo, ma con accenni e tratti assonanti ...