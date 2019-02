L' esperimento sociale di Foligno | 50 anni fa in America | e “l' asticella del tollerabile”

Foligno - parla il padre del bambino ‘deriso’ dal maestro : “È razzismo - non esperimento sociale. I miei figli stanno male” : “È un episodio di razzismo e non si è trattato di un esperimento sociale. I miei figli stanno male”. A dirlo è stato il papà dell’alunno di colore che, assieme alla sorellina, sarebbe stato “deriso” da un maestro supplente di una scuola elementare del Folignate che si è rivolto al resto della classe dicendo: “Guardate quanto è brutto”. L’uomo, accompagnato dalla moglie, ha parlato i giornalisti ...

"Non è stato un esperimento sociale". I genitori del piccolo discriminato a Foligno contro il maestro : I microfoni di 'Stasera Italia', in onda questa sera alle 20.30 su Retequattro, hanno raggiunto i genitori del bambino di colore che, in una scuola di Foligno, è stato messo in punizione dal maestro perché "troppo brutto per essere guardato".Il padre del bambino, riporta un comunicato di Mediaset, ha risposto così all'insegnante che, dopo la vicenda, si è giustificato dicendo che si trattava di un "esperimento ...

Bimbo di colore punito a Foligno - maestro si difende : “esperimento sociale - bimbi avvertiti” : "Si trattava solo di una sperimentazione didattica che puntualmente ho annunciato ai ragazzi" ha spiegato il maestro finito al centro delle polemiche dopo aver isolato dai compagni un Bimbo di colore e ave detto agli altri: "È nero, vero che è brutto?”. Per lui scatta però la sospensione dal servizio "in via cautelare"Continua a leggere

