Le due storie di razzismo di cui si parla negli ultimi giorni

Giornata Donne e Scienza - le storie di due ricercatrici italiane : Roma, 11 feb., askanews, - Oggi meno del 30% dei ricercatori in tutto il mondo sono Donne. Secondo i dati dell'Unesco, 2014-2016,, solo il 30% circa di tutte le studentesse sceglie discipline STEM, ...

Le due storie di Shaakir : Egregio ministro Salvini,vorrei chiederle mezz'ora del suo tempo per ascoltare un consulente prezioso, che potrebbe ispirarla in qualche decisione. Si chiama Shaakir, giovane profugo somalo. Da minorenne ha ricevuto asilo e passaporto in Europa. Ora vorrebbe spiegarle il male e poi il bene che ha vissuto. Non so se lei ha mai parlato a tu per tu con un profugo africano scampato a morte violenta.Mi permetto di scriverle, perché anche io ...

Renault e Huawei - due storie inquietanti in tempi di guerra commerciale : di Carblogger Due arresti eccellenti, due multinazionali come Renault e Huawei, due storie da democrazia occidentale in tempi di aspra guerra commerciale. E speriamo solo quella: un ritorno alla guerra fredda Usa-Russia per la fine del trattato sul bando degli euromissili annunciata dall’amministrazione Trump giusto quando la Nato sta per compiere i suoi 70 anni in aprile, sarebbe ancora più inquietante. Riparto da Renault, seguendo la ...

Caso Cucchi e caso Regeni : due storie - due epiloghi : Per il ricercatore friulano rimangono a battersi la famiglia e l'avvocato. Stefano Cucchi invece avrà giustizia. e' dirompente la verità raccontata da uno dei 5 carabinieri imputati -

I Delitti del Barlume : a Natale e a Capodanno due nuove storie : I Delitti del Barlume Tornano I Delitti del Barlume, la serie di gialli a tinte comedy tratta dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore. Due le nuove storie, con la prima – Il Battesimo di Ampelio - attesa al debutto stasera, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Il secondo appuntamento in prima visione sarà invece in onda a Capodanno, quando sarà la volta di Hasta Pronto Viviani. Invariata la formula narrativa: fra sparizioni, ...

