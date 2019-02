calcioweb.eu

: Rettifica: la Uefa ha messo sotto inchiesta la Lazio per comportamenti razzisti dei tifosi, non Marusic. Il procedi… - AAlciato : Rettifica: la Uefa ha messo sotto inchiesta la Lazio per comportamenti razzisti dei tifosi, non Marusic. Il procedi… - DiMarzio : #Lazio: inchiesta dell’#Uefa per comportamento razzista dei tifosi - CalcioWeb : #Lazio e #Marusic sotto inchiesta: il club biancoceleste nel mirino Uefa -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Laè concentrata sull’ultima parte della stagione, l’obiettivo è quello di concludere la stagione con la qualificazione in Champions League. Nel frattempo ilè finito neldella, la: “sono stati aperti dei procedimenti disciplinari dopo la partita del 20 febbraio tra Siviglia e(finita 2-0). Secondo l’articolo 14 del regolamento disciplinare laviene accusata di comportamento razzista, mentre il giocatore Adam, colpito da un cartellino rosso diretto (per una presunta gomitata nel secondo tempo assestata a un giocatore avversario proprio di fronte all’arbitro, ndr)”. “I casi – si legge ancora sul sito dell’– saranno gestiti dal tavolo per i controlli, l’etica e i provvedimenti disciplinari dell’nella sessione del 28 marzo ...