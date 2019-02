Lavoro | Casaleggio | preoccupano bassi investimenti in R&S

Casaleggio si sbaglia. L’innovazione tecnologica non è una minaccia per il Lavoro - anzi : In economia esiste una narrazione fallace che è particolarmente difficile da combattere e riguarda l’idea che L’innovazione tecnologica possa distruggere più posti di lavoro di quanti riesca a creare e che costituisca, a tendere, una minaccia per i lavoratori meno istruiti o in generale meno capaci di riconvertirsi alle nuove esigenze del mercato. Il successo di questa impostazione è dovuto anche al ruolo strumentale che può avere nel promuovere ...