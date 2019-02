Lavoro | Anpal-Confprofessioni | in centri impiego sportello dedicato ad autonomo

Nuove assunzioni Anpal : in previsione 10 mila posti di Lavoro in veste di navigator : Il Ministero dello sviluppo economico per poter realizzare il reddito di cittadinanza ha stanziato un piano straordinario di assunzioni al fine di assegnare ben 10.000 posti di lavoro in veste di navigator in grado di presenziare i destinatari del sussidio nella loro prassi di ricollocazione lavorativa. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Posizioni Aperte Anpal Delle 10.000 unità stabilite, seimila vengono inserite ...