Lanciata la prima sonda lunare israeliana | arrivo 11 aprile

Spazio - Lanciata la prima sonda lunare israeliana : Roma, 22 feb., askanews, - La prima sonda lunare israeliana , finanziata da fondi privati, ha iniziato il suo viaggio verso la Luna, dove dovrebbe arrivare in sette settimane facendo di Israele il ...

Lanciata la missione CAPER-2 - svelerà cosa accade poco prima che l’aurora inizi a brillare : Il 4 gennaio la NASA ha lanciato dal centro spaziale di Andøya in Andenes, in Norvegia, la missione CAPER-2. Il razzo sonda ha raggiunto circa 773 chilometri di altezza e compiendo un’orbita parabolica ha attraversato un’aurora attiva per ricadere poco dopo nel Mar Artico. Obiettivo della missione, misurare le onde degli elettroni accelerati dal vento solare poco prima dell’inizio di un’aurora boreale diurna. Il cuore della missione CAPER-2 ...