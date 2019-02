La vita in diretta - Tiberio Timperi e la drammatica confessione in diretta : "Ormai sono lievitato" : A La vita in diretta Tiberio Timperi ha dovuto affrontare un tasto dolente della sua vita privata, visto che tra i temi della puntata c'è stato spazio anche per le diete e l'educazione alimentare. Nel corso della chiacchierata in studio con la nutrizionista e attrice fieramente curvy Giada Desideri,

LIVE Combinata nordica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Alessandro Pittin cerca il salto della vita. L’azzurro Kostner è in testa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Gundersen dei Mondiali 2019 di Combinata nordica a Seefeld (Austria). Questa rassegna iridata si apre con il segmento di salto dal mitico trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130) e poi nel pomeriggio la lotta per le medaglie entrerà nel vivo con la sfida nei 10 km di fondo alla Cross-Country Arena di Seefeld. Il grande favorito sulla carta è il norvegese Jarl Magnus Riiber, dominatore assoluto ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso da record : share - un trionfo clamoroso su La vita in diretta : Vincere sempre non basta. Barbara D'Urso mira a stra-vincere. Si parla di share, ovviamente, e del suo Pomeriggio 5 : nella puntata di mercoledì 20 febbraio, il confronto con La vita in diretta è ...

Paolo Fox svela l’oroscopo della Super Luna a La vita in diretta : Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche dopo la Super Luna a La vita in diretta Hanno aperto la puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 20 febbraio 2019, parlando della Super Luna che ieri sera ha appassionato gli amanti dell’astronomia Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, lanciando subito un servizio in cui Paolo Fox ha svelato le sue previsioni dell’oroscopo segno per segno, basate proprio sulla Super Luna di ieri, ...

Beppe Fiorello fa una confessione a La vita in diretta e si emoziona : Il mondo sulle spalle: Beppe Fiorello fa una rivelazione a La vita in diretta Andrà in onda stasera su Rai1 il film Il mondo sulle spalle, tratto da una storia vera, con protagonista Beppe Fiorello, che si è raccontato nella puntata de La vita in diretta di oggi, martedì 19 febbraio. Intervistato dai padroni di casa Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, l’attore ha parlato del film di stasera ma anche dei suoi più grandi successi del ...

Tiberio Timperi “incavolato” a La vita in diretta : ecco cosa è successo : La Vita in diretta: Tiberio Timperi e l’amaro commento per la truffa all’anziana signora Tra gli argomenti dell’ultima puntata de La Vita in diretta (in onda lunedì 18 febbraio) c’è stato quello delle truffe, nello specifico si è parlato dei sempre più frequenti inganni nei confronti delle persone anziane. Dopo aver aperto la trasmissione come […] L'articolo Tiberio Timperi “incavolato” a La Vita in ...

DIRETTA CIvitaNOVA-MODENA/ Risultato live 1-0 - streaming e tv : inizia il secondo set : DIRETTA Civitanova Modena: info streaming video e tv della partita di volley maschile, nella 21giornata del Campionato di Serie A1, Superlega.

Diretta Civitanova Modena/ Risultato live 0-0 - info streaming video : si comincia! : Diretta Civitanova Modena: info streaming video e tv della partita di volley maschile, nella 21giornata del Campionato di Serie A1, Superlega.

LIVE Civitanova-Modena volley - Superlega 2019 in DIRETTA : sfida tra deluse - Juantorena contro Zaytsev! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, match valido per la 21^ giornata della Superlega 2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena il big match di questo turno, il remake dell’incontro di Champions League che si è giocato mercoledì sera al PalaPanini: quattro giorni fa si impose la Lube, già qualificata ai quarti di finale della massima competizione ...

La vita in diretta - Elena Santarelli parla del figlio malato : quella sensazione di paura e poi le lacrime... : Oggi Elena Santarelli è stata ospite di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi a La vita in diretta. Una partecipazione, la sua, per nulla casuale dato che oggi ricorre la Giornata mondiale dei tumori infantili. La showgirl, infatti, si è lasciata andare a una commovente intervista nella quale ha aggi

