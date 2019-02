wired

: L’astrofisica Stefania, capo della missione giapponese sull’asteroide Rygu - Corriere : L’astrofisica Stefania, capo della missione giapponese sull’asteroide Rygu - repubblica : Sonda giapponese atterrata sull'asteroide Ryugu [news aggiornata alle 10:47] - MilanoCitExpo : La sonda giapponese Hayabusa 2 è scesa sull’asteroide Ryugu #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) (Foto: Jaxa) Intorno a mezzanotte e mezza di stanotte, il fiato sospeso e il nervosismo della sala di controllo dell‘Agenzia spaziale(Jaxa) è stato smorzato da un enorme applauso: il rover2 è riuscito ad atterrare con successo sulla superficie dell’asteroide, lontano circa 300 milioni di chilometri da noi. Ma non solo. Subito dopo il touchdown laha generato una piccola esplosione sull’asteroide per sollevare la materia superficiale e raccogliere campioni che saranno riportati sulla Terra nel 2020, fondamentali per aiutarci a capire di più sull’origine del Sistema solare e sulla formazione del nostro pianeta.La missione, ricordiamo, è cominciata ben 5 anni fa, esattamente il 3 dicembre 2014, con l’obbiettivo di comprendere meglio il processo che ha portato alla formazione del Sistema solare, avvenuto circa 4,5 miliardi ...